Έπειτα από έναν χρόνο αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας, η τύχη 64 ομήρων που παραμένουν στον θύλακα παραμένει αβέβαιη, αν και πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί καθώς η Χαμάς θέλει να τους ανταλλάξει με συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την αποφυλάκιση πολλών παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Ως την 3η Οκτωβρίου, καθώς πλησιάζει η επέτειος της επίθεσης της Χαμάς και της έναρξης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα στις 7 Οκτωβρίου 2023, 97 άνθρωποι παρέμεναν ακόμη στα χέρια των μαχητών του ισλαμιστικού κινήματος· οι 64 θεωρούνται ζωντανοί και οι 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στην πλειονότητά τους, οι όμηροι που πιστεύεται πως βρίσκονται ακόμη στη ζωή απήχθησαν είτε στο κιμπούτς Νιρ Οζ ή στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα.Συνολικά, τουλάχιστον 370 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 43 απήχθησαν εκεί, από τους οποίους έχουν επιστρέψει ζωντανοί μόλις 9 μέχρι σήμερα.

Την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος μετέφεραν στη Λωρίδα της Γάζας 251 ανθρώπους — ζωντανούς και νεκρούς.

Από το σύνολο αυτό, 117 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, παιδιά και ξένοι εργάτες, ανέκτησαν την ελευθερία τους, στην πλειονότητά τους κατά τη διάρκεια της μοναδικής μέχρι σήμερα εκεχειρίας στον πόλεμο, η οποία είχε διάρκεια μια εβδομάδα, στα τέλη του Νοεμβρίου.

Μετά το τέλος της ανακωχής, την 1η Δεκεμβρίου 2023, μόλις επτά ακόμη όμηροι έχουν ανακτήσει την ελευθερία τους, σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων.

Ο τελευταίος χρονικά ήταν ο Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, που απελευθερώθηκε την 27η Αυγούστου στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Αγωνία για τους 64 ομήρους, άνδρες γυναίκες και παιδιά

Από τους ομήρους που θεωρούνται ακόμη ζωντανοί, 57 είναι Ισραηλινοί, από τους οποίους τουλάχιστον 20 έχουν επίσης υπηκοότητα άλλης χώρας, οι 6 είναι υπήκοοι Ταϊλάνδης, και ο τελευταίος υπήκοος Νεπάλ.

Οι 52 είναι άνδρες, 10 είναι γυναίκες, οι πέντε από τις οποίες υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Συνολικά 11 στρατιωτικοί συγκαταλέγονται στους ομήρους.

Δυο παιδιά, τα αδέλφια Κφιρ και Αριέλ Μπίμπας, που απήχθησαν ενώ ήταν αντίστοιχα οκτώ μηνών και τεσσάρων ετών, θεωρείται ότι ζουν ακόμη, όπως και οι γονείς τους, η 32χρονη μητέρα Σιρί και ο 34χρονος πατέρας Γιαρντέν.

Ανάμεσα στους ομήρους είναι επίσης ο πατέρας των δύο γαλλοϊσραηλινών έφηβων ομήρων Νιρ Οζ και Εϊτάν Γιααλομί, που απελευθερώθηκαν και ο πατέρας των Ερέζ και Σαχάρ Καλδερόν, Οφέρ.

Ελλείψει τεκμηρίων, δεν είναι βέβαιο πόσοι ή ποιοι από τους 64 ομήρους που πιστεύεται πως βρίσκονται ακόμα στη ζωή πράγματι ζουν.

Οι νεκροί όμηροι στη Γάζα

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη 12η Αυγούστου πως μαχητές της «σκότωσαν όμηρο» και τραυμάτισαν «δυο γυναίκες ομήρους» σε «περιστατικά». Δεν κατονόμασε τα θύματα.

Το κίνημα έχει ανακοινώσει επανειλημμένα θανάτους ομήρους, που οι αρχές του Ισραήλ δεν επιβεβαιώνουν, ιδίως του Κφιρ Μπίμπας (ενός έτους), του μεγαλύτερου αδελφού του Αριέλ (πέντε ετών) και της μητέρας τους.

Μέρος των ομήρων που έχουν κηρυχθεί νεκροί από στρατό είχαν ήδη σκοτωθεί προτού μεταφερθούν στη Γάζα την 7η Οκτωβρίου. Αυτή είναι η περίπτωση ιδίως δέκα στρατιωτικών.

Τουλάχιστον 28 όμηροι που απήχθησαν ζωντανοί σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Οι τρεις από αυτούς, ο Γιοτάμ Χαΐμ (28 ετών), ο Σαμίρ αλ Ταλάλκα (25 ετών) κι ο Αλόν Λουλού Σαμρίζ (26 ετών), σκοτώθηκαν κατά λάθος από ισραηλινούς στρατιωτικούς τη 15η Δεκεμβρίου 2023.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς πως εκτέλεσε εν ψυχρώ άλλους έξι στα τέλη του Αυγούστου: τον Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, την Καρμέλ Γκατ, την Ίντεν Γερουσαλμί, τον Αλεξάντερ Σαρουσί και τον Ορί Ντανίνο, που βρέθηκαν νεκροί από στρατιώτες σε υπόγεια σήραγγα στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

