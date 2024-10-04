Ρωσία: Η κυβέρνηση Μπάιντεν ωθεί τον κόσμο προς «πυρηνική καταστροφή»

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ωθεί τον κόσμο προς μια πυρηνική καταστροφή, υποστήριξε Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον Ανατόλι Αντόνοφ σε συνέντευξή του στο ρωσικό κανάλι Channel One.



«Είπα στους Αμερικανούς, έχω πει στους συναδέλφους μου στον Λευκό Οίκο και στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι ωθείτε (τον κόσμο) προς μια πυρηνική καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διπλωμάτης.

Πηγή: skai.gr

«Εννοώ την ουκρανική κρίση και τις τρέχουσες πολιτικές των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Υποστηρίζουν μια πλευρά (σ.σ Ισραήλ) στη σύγκρουση, και αυτό δεν συμβάλλει καθόλου στην ειρήνη», πρόσθεσε.Ο Αντόνοφ είπε επίσης ότι προσπάθησε να εξηγήσει την «ουσία» των τροποποιήσεων του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο ρωσικό πυρηνικό δόγμα σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Εξωτερικών.«Αυτό το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, γιατί, στην ουσία, οι Αμερικανοί διεξάγουν τον πόλεμο εναντίον μας, αλλά με τα χέρια Ουκρανών», είπε ο πρέσβης.Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε τις επικείμενες τροποποιήσεις στο πυρηνικό δόγμα στις 25 Σεπτεμβρίου σε μια μόνιμη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Μεταξύ των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η ερμηνεία ως επίθεση, της υποστήριξης οποιασδήποτε πυρηνικής δύναμης σε μια μη πυρηνική χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, και οι εγγυήσεις για μια πυρηνική απάντηση σε μια επίθεση στη σύμμαχο της Ρωσίας Λευκορωσία. Ο κατάλογος των χωρών και των στρατιωτικών συμμαχιών και των στρατιωτικών απειλών στις οποίες εφαρμόζεται η πυρηνική αποτροπή πρόκειται να επεκταθεί.

