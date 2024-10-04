Η κολομβιανή δημόσια επιχείρηση πετρελαίου Ecopetrol και ο βραζιλιάνικος κολοσσός του ενεργειακού τομέα Petrobras ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη την ανακάλυψη «τεράστιου» υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου, ανοικτά των ακτών της Κολομβίας στην Καραϊβική Θάλασσα, που ίσως «διπλασιάσει τα αποθέματα» της χώρας αυτής.

Το κοίτασμα, ανοικτά από την πόλη Σάντα Μάρτα, στην πραγματικότητα είχε εντοπιστεί ήδη το 2022. Το νέο στοιχείο αφορά το μέγεθός του: εκτιμάται πλέον πως φθάνει τα «6 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα», άρα είναι «το μεγαλύτερο που έχει ανακαλυφθεί από τα χρόνια του 1990», εξήγησε η Ecopetrol μέσω X.

Το κοίτασμα αυτό «έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει τα αποθέματα της Κολομβίας», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Ροζέριου Σοάρες, στέλεχος της Petrobras αρμόδιο για την έρευνα για κοιτάσματα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Καρταχένα (βόρεια).

Ecopetrol, Petrobras announce major gas discoveries in Colombia https://t.co/6I3UPTKklk pic.twitter.com/Z3UNMQ7Hgk — Reuters (@Reuters) October 4, 2024

Η ποσότητα αυτή είναι συγκρίσιμη με εκείνη του κοιτάσματος Κουτσουπά, στη Ριοάτσα (βόρεια), από όπου προμηθεύεται αέριο η χώρα εδώ και 45 χρόνια.

Η Κολομβία τους τελευταίους μήνες βιώνει περίοδο εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας που αυξάνει τον κίνδυνο ενεργειακών ελλείψεων και διακοπών της ηλεκτροδότησης, προειδοποιούν ειδικοί.

Σύμφωνα με τη Naturgas, τον εθνικό σύνδεσμο εταιρειών του τομέα του αερίου, η Κολομβία θα καταγράψει το 2025 έλλειμμα αερίου που ισούται με το 7,5% της ζήτησης, ενώ το 2026 το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 16%.

El futuro del gas de Colombia está en el offshore. No hay duda. @petrobras confirma que solo en Sirius, antes Uchuva, hay más de 6 Tcf de recursos, lo que permitiria duplicar las reservas actuales. Buena cosa.



Y más: el proyecto, con 4 pozos de producción, produciría 470… pic.twitter.com/q9zKIpsAEt — Mauricio Téllez (@Mauriciotellez) October 3, 2024

Εν μέσω λειψυδρίας που εν μέρει αποδίδεται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, η Κολομβία αύξησε τις εισαγωγές αερίου κατά 2.500% μεταξύ του 2022 και του 2023. Σύμφωνα με τα δεδομένα του τομέα, το φυσικό αέριο καλύπτει από το 25 ως το 30% της εθνικής ζήτησης ενέργειας.

Η ανακοίνωση έγινε την επομένη της παρουσίασης από την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο σχεδίου για την εξεύρεση χρηματοδότησης 40 δισεκ. δολαρίων και πλέον για την ενεργειακή μετάβαση, την απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο, το αέριο και τον άνθρακα.

Ο πρώτος πρόεδρος της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά -εξελέγη το 2022- αρχικά επικρινόταν για τη συνέχιση της εξόρυξης υδρογονανθράκων· τώρα λέει πως θέλει η δημόσια επιχείρηση Ecopetrol, ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα (απασχολεί 33.000 ανθρώπους), να εξειδικευτεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποφάσισε εξάλλου να μην υπογραφτούν νέες συμβάσεις για την εξόρυξη πετρελαίου.

Οι αποφάσεις του όμως επικρίνονται από τη συντηρητική αντιπολίτευση και συνδικαλιστικούς και επιχειρηματικούς φορείς, που τάσσονται υπέρ «σταδιακής μετάβασης» χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο «η οικονομική ασφάλεια».

Ο τομέας των υδρογονανθράκων εισφέρει το 2,8% του κολομβιανού ΑΕΠ, κατά τους επίσημους αριθμούς της στατιστικής υπηρεσίας (DANE). Το πετρέλαιο συγκαταλέγεται στα βασικά εξαγωγικά προϊόντα της τέταρτης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής.

