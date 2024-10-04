Λογαριασμός
Πέταξαν ντομάτες και κρεμμύδια στην υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας

Μετά την ομιλία της στη Βουλή σχετικά με το γιατί η Σουηδία απείχε από ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη

Maria Malmer Stenergard

Διαδηλωτές πέταξαν σακούλα με ντομάτες και κόκκινα κρεμμύδια στην υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, στη διάρκεια συζήτησης για τη θέση της Στοκχόλμης αναφορικά με τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Η υπουργός Εξωτερικών Maria Malmer Stenergard επέστρεφε στη θέση της, μετά την ομιλία της στη Βουλή, σχετικά με το γιατί η Σουηδία απείχε από την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τις νομικές συνέπειες της ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη, όταν ξεκίνησε η φασαρία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η βουλευτής Αν-Σοφί Αλμ.

Διαδηλωτές πέταξαν μια τσάντα με ντομάτες και κρεμμύδια προς την κατεύθυνση της Stenergard, η οποία «προσγειώθηκε» δύο σειρές πίσω της, ανέφερε η ταμπλόιντ Aftonbladet.

Η υπουργός έφυγε από την αίθουσα όταν άκουσε τον θόρυβο και η συζήτηση διακόπηκε προσωρινά.

«Πρέπει να είναι εφικτό να γίνεται μια κοινοβουλευτική συζήτηση χωρίς να μας πετάνε πράγματα. Είναι θεμελιώδες για τη Δημοκρατία» έγραψε η Stenergard σε ένα μήνυμα στην Aftonbladet, ευχαριστώντας όλους εκείνους που την υποστήριξαν.

Ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson καταδίκασε το περιστατικό: «Είμαι περήφανος που η Σουηδία έχει μια ικανή υπουργό Εξωτερικών που εκπροσωπεί τη γραμμή της κυβέρνησης στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Κανείς δεν πρέπει να επιτρέπεται να την απειλεί ή να της πετάει αντικείμενα».

