Πέταξαν ντομάτες και κρεμμύδια στην υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας

Διαδηλωτές πέταξαν σακούλα με ντομάτες και κόκκινα κρεμμύδια στην υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, στη διάρκεια συζήτησης για τη θέση της Στοκχόλμης αναφορικά με τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Η υπουργός Εξωτερικών Maria Malmer Stenergard επέστρεφε στη θέση της, μετά την ομιλία της στη Βουλή, σχετικά με το γιατί η Σουηδία απείχε από την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τις νομικές συνέπειες της ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη, όταν ξεκίνησε η φασαρία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η βουλευτής Αν-Σοφί Αλμ.

BREAKING:



Debate in the Swedish Parliament suspended after anti-Israel activists throw a bag full of tomatoes at Sweden’s Foreign Minister.



Maria Malmer Stenergard fled the chamber after the bag with tomatoes landed two rows behind the Foreign Minister.



🇸🇪🇮🇱 pic.twitter.com/Wojc3h4kIa — Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2024

Διαδηλωτές πέταξαν μια τσάντα με ντομάτες και κρεμμύδια προς την κατεύθυνση της Stenergard, η οποία «προσγειώθηκε» δύο σειρές πίσω της, ανέφερε η ταμπλόιντ Aftonbladet.

Η υπουργός έφυγε από την αίθουσα όταν άκουσε τον θόρυβο και η συζήτηση διακόπηκε προσωρινά.

«Πρέπει να είναι εφικτό να γίνεται μια κοινοβουλευτική συζήτηση χωρίς να μας πετάνε πράγματα. Είναι θεμελιώδες για τη Δημοκρατία» έγραψε η Stenergard σε ένα μήνυμα στην Aftonbladet, ευχαριστώντας όλους εκείνους που την υποστήριξαν.

Ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson καταδίκασε το περιστατικό: «Είμαι περήφανος που η Σουηδία έχει μια ικανή υπουργό Εξωτερικών που εκπροσωπεί τη γραμμή της κυβέρνησης στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Κανείς δεν πρέπει να επιτρέπεται να την απειλεί ή να της πετάει αντικείμενα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.