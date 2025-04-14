Σήμερα, εκτός απροόπτου, η μνηστή του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ θα πετάξει στο διάστημα με πύραυλο της Blue Origin μαζί με άλλες 5 διάσημες φίλες της, για ένα ταξίδι που αναμένεται να διαρκέσει 11 λεπτά.

Η Σάντσεζ και το υπόλοιπο γυναικείο πλήρωμα της Blue Origin (η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι, η πρώην επιστήμονα πυραύλων της NASA, Αΐσα Μπόου, η πολιτική ακτιβίστρια Αμάντα Νγκουγιέν και η παραγωγός ταινιών Κερριάν Φλιν) θα επιβιβαστούν σήμερα στις 15:00 στον πύραυλο New Shepard για να ταξιδέψουν 100 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη – στα όρια του διαστήματος, όπως ορίζεται διεθνώς.

🔵 LIVE NOW: Tune in to watch the NS-31 webcast hosted by Charissa Thompson, Kristin Fisher, and Ariane Cornell!https://t.co/YmOppG43C2 — Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025

Οι 6 γυναίκες δοκίμασαν μάλιστα χθες τις στολές τους, πολύ συγκινημένες για την εμπειρία που πρόκειται βα ζήσουν.

Η εκτόξευση θα γίνει στο Δυτικό Τέξας, στο πλαίσιο της αποστολής NS-31 του προγράμματος New Shepard της Blue Origin.

Ολόκληρο το ταξίδι της πτήσης NS-31 αναμένεται να διαρκέσει 11 λεπτά.

Αφού φτάσουν στο διάστημα, οι 6 γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να αιωρηθούν στο εσωτερικό του πυραύλου (και να βγάλουν τις απαραίτητες instagramικές selfies) για περίπου τέσσερα λεπτά πριν επιστρέψουν στη Γη.

Πρόκειται για την πρώτη αμιγώς γυναικεία αποστολή από το 1963, όταν η Ρωσίδα αστροναύτισσα, Βαλεντίνα Τερεσκόβα, ταξίδεψε μόνη της στο διάστημα, στο πλαίσιο του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος με το «Vostok 6».

Πηγή: skai.gr

