Έτοιμη για δράση είναι Κέιτι Πέρι η οποία προετοιμάζεται ψυχολογικά για το ταξίδι στο διάστημα, που θα κάνει παρέα με τις φίλες της αύριο Μ. Δευτέρα.

Σήμερα έδωσε στο κοινό της μια γεύση, καθώς φωτογραφήθηκε με τις σέξι στολή που θα φορέσει στην αποστολή της Blue Origin.

Η σταρ θα πετάξει στο διάστημα σε μια πτήση 11 λεπτών, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος , Λόρεν, τη δημοσιογράφο Γκέιλ Κινγκ και τρεις άλλες γυναίκες. Πρόκειται να είναι το πρώτο αποκλειστικά γυναικείο ταξίδι στο διάστημα από το 1963.

Η εκτόξευση είναι μέρος του προγράμματος New Shepherd της Blue Origin και θα πραγματοποιηθεί στο δυτικό Τέξας τη Δευτέρα 14 Απριλίου, με τις νέες διαστημικές στολές που σχεδίασε η ίδια η Lauren.

Πριν από πέντε μήνες η Lauren ήρθε σε επαφή με τον Fernando Garcia και τη Laura Kim, τους συνιδρυτές της μάρκας Monse, οι οποίοι είναι επίσης δημιουργικοί διευθυντές του Oscar de la Renta. Συμφώνησαν να τη βοηθήσουν με τα σχέδια διαστημικών κοστουμιών.

Ο Fernando είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: «Είχαμε ακόμη και μια συνάντηση για το τι εσώρουχα θα φορέσει η Lauren...»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Katy αποκάλυψε πώς προετοιμάζεται «ψυχολογικά» για την αποκλειστικά γυναικεία διαστημική αποστολή της Blue Origin.

