Λονδίνο: Τα ταξί χωρίς οδηγούς, απειλούν τα παραδοσιακά μαύρα ταξί της πόλης

Τα αυτόνομα ταξί της Waymo ετοιμάζονται το 2026 να κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους του Λονδίνου, κάνοντας την πόλη, γνωστή πέρα από τα κόκκινα διώροφα λεωφορεία της και για τα εμβληματικά μαύρα ταξί, την πρώτη στην Ευρώπη που θα δοκιμάσει την τεχνολογία χωρίς οδηγό.

Τα αυτοκίνητα της Waymo κυκλοφορούν ήδη κανονικά στο Σαν Φρανσίσκο και πρόσφατα ξεκίνησαν δρομολόγια και στο Τόκιο.

Ωστόσο, οι Βρετανοί ταξιτζήδες δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα. Ο Στιβ ΜακΝαμάρα, γενικός γραμματέας της Ένωσης Αδειοδοτημένων Οδηγών Ταξί του Λονδίνου, ήταν μάλλον ψύχραιμος: «Αν θα ανησυχώ σε 25 χρόνια; Μπορεί. Προς το παρόν, καθόλου», δήλωσε στο Sky News. «Είναι απλώς ένα κόλπο, ένα γκάτζετ. Μια λύση για ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει. Ποιος χρειάζεται ένα ταξί χωρίς οδηγό;» πρόσθεσε, εκφράζοντας αμφιβολίες και για το αν οι Λονδρέζοι θα εμπιστεύονταν να μπουν σε ένα τέτοιο όχημα ή να στείλουν τα παιδιά τους με αυτό στο σχολείο.

Η Waymo, από την πλευρά της, απάντησε ότι προσφέρει «εκατοντάδες χιλιάδες διαδρομές κάθε εβδομάδα» στις ΗΠΑ και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10 εκατομμύρια πλήρως αυτόνομες διαδρομές.

«Η ανάπτυξή μας δείχνει ότι οι επιβάτες αγαπούν και εμπιστεύονται την υπηρεσία μας. Ανυπομονούμε να φέρουμε την αξιοπιστία, την ασφάλεια και λίγη μαγεία της Waymo και στους Λονδρέζους», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Προς το παρόν, τα αυτοκίνητα της Waymo φτάνουν στην πρωτεύουσα και θα κυκλοφορούν «τις επόμενες εβδομάδες», αλλά με οδηγούς ασφαλείας στο τιμόνι.

Η εταιρεία συνεργάζεται με το Υπουργείο Μεταφορών και την Transport for London για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες ώστε να προσφέρει πλήρως αυτόνομες διαδρομές το 2026, εφόσον φυσικά η κυβέρνηση ολοκληρώσει το νομικό πλαίσιο για τα οχήματα χωρίς οδηγό.

Και δεν είναι μόνο η Waymo: η Uber και η βρετανική Wayve σχεδιάζουν επίσης δοκιμές αυτόνομων ταξί στο Λονδίνο μέσα στο επόμενο έτος.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι τα οχήματα χωρίς οδηγό θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έως 40.000 νέες θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και να προσθέσουν δισεκατομμύρια στην οικονομία.

Φυσικά, η ιστορία της Waymo στις ΗΠΑ δεν είναι χωρίς απρόοπτα. Ένα ταξί έκανε παράνομη αναστροφή μπροστά στην αστυνομία, αλλά δεν μπορούσε να του κοπεί κλήση, «δεν μπορείς να γράψεις ρομπότ», είπε με χιούμορ το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Σε άλλο περιστατικό, ένας επιβάτης που πήγαινε στο αεροδρόμιο κινδύνεψε να χάσει την πτήση του όταν το αυτόνομο ταξί άρχισε να κάνει κύκλους στο πάρκινγκ.

Πέρσι, κάτοικοι παραπονέθηκαν ότι τα αυτοκίνητα κόρναραν ασταμάτητα τη νύχτα όταν επέστρεφαν στη βάση τους, με αποτέλεσμα ένας γείτονας να στήσει livestream που έγινε viral σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.