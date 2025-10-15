H Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τη Χαμάς να «αναστείλει αμέσως τη βία και τους πυροβολισμούς εναντίον αθώων Παλαιστινίων πολιτών στη Γάζα - τόσο στις περιοχές που ελέγχει η οργάνωση όσο και σε εκείνες που διασφαλίζονται από τις IDF πίσω από την Κίτρινη Γραμμή».

Συγκεκριμένα ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, υποστήριξε ότι «αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία για ειρήνη. Η Χαμάς θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί αποσυρόμενη πλήρως, τηρώντας αυστηρά το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ και να αφοπλιστεί χωρίς καθυστέρηση».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ μετέφεραν τις ανησυχίες τους στους μεσολαβητές, οι οποίοι συμφώνησαν να συνεργαστούν μαζί τους για την επιβολή της ειρήνης και την προστασία των «αθώων πολιτών της Γάζας».

«Παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον της ειρήνης στην περιοχή» καταλήγει.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται στο περιθώριο των μαχών που έχουν ξεκινήσει στη Γάζα, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ανάμεσα σε μέλη της Χαμάς και άλλες οργανώσεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή με τον κίνδυνο να ξεσπάσει εμφύλιος να ελοχεύει.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/9nhijzThvb — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 15, 2025

Πηγή: skai.gr

