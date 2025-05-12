Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι φιλοξενεί σήμερα στο Λονδίνο Ευρωπαίους ομολόγους του για να συζητήσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία και την ευρύτερη περιφερειακή αμυντική συνεργασία ενόψει της συνόδου κορυφής του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη εβδομάδα.

Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος οι ΥΠΕΞ Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Πολωνίας και αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής επιτροπής, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

