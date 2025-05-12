Μέσα στις επόμενες ώρες η Χαμάς θα απελευθερώσει τον 21χρονο Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της οργάνωσης. Η είδηση έγινε γνωστή εχθές, χωρίς να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Η Χαμάς θα απελευθερώσει τη Δευτέρα τον Ισραηλινοαμερικανό Ίνταν Αλεξάντερ, ο τελευταίος επιζών όμηρος των ΗΠΑ που κρατείται από τη μαχητική παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα» δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Ο 21 ετών Ινταν, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό όταν συνελήφθη από τη Χαμάς, κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

BREAKING: It’s 5:43am EST and the entire town of Tenafly New Jersey is ready to watch the live release of their own resident, Edan Alexander, who has been held in captivity for nearly 600 days. 🇺🇸 🇮🇱 pic.twitter.com/gcIl18yW7N — Jason D. Meister 🇺🇸 (@jason_meister) May 12, 2025

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, η απελευθέρωσή θα γίνει σε σημείο στη Χαν Γιουνίς αλλά δε θα πραγματοποιηθεί δημόσια τελετή για την απελευθέρωση του Αλεξάντερ, όπως γινόταν στις προηγούμενες απελευθερώσεις ομήρων.

Εν τω μεταξύ, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ έφτασε σήμερα στο Ισραήλ , ενώ επρόκειτο να ταξιδέψει αύριο στη Σαουδική Αραβία απευθείας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γουίτκοφ άλλαξε το πρόγραμμά του λόγω της απελευθέρωση του νεαρού ομήρου και αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ αποφάσισαν να απελευθερώσουν τον σιωνιστή στρατιώτη αμερικανικής υπηκοότητας Ίνταν Αλεξάντερ ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατείται. Η απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 12 Μαΐου 2025», επεσήμανε ο εκπρόσωπός του Αμπού Ομπέιντα σε ανάρτησή του στο Telegram.

Νωρίτερα, πηγή που πρόσκειται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση ανακοίνωσε ότι ο 21 ετών όμηρος είναι «πολύ πιθανό» να απελευθερωθεί σήμερα ή αύριο, Τρίτη, αλλά γι' αυτό «απαιτείται να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες επί του πεδίου», επεσήμανε η πηγή.

Η Χαμάς ζήτησε από τους Αμερικανούς απεσταλμένους «αναστολή όλων των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων», αίτημα που έγινε δεκτό από το Ισραήλ.

«Η Χαμάς ενημερώθηκε ότι ακριβώς στις 09:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) το Ισραήλ άρχισε να αναστέλλει τις αναγνωριστικές του πτήσεις, τις πτήσεις drones και μαχητικών αεροσκαφών, καθώς και τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής διάδρομος για τη μεταφορά και την παράδοση του Ίνταν», επεσήμανε η πηγή από τη Χαμάς.

Η απόφαση της Χαμάς να απελευθερώσει τον Αλεξάντερ ελήφθη ως «χειρονομία καλής θέλησης» προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για τη διαμεσολάβησή του στις συνομιλίες.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ είχε χαρακτηρίσει την απελευθέρωση του Αλεξάντερ «ύψιστη προτεραιότητα» και ο ίδιος ο Τραμπ, σχολιάζοντας την είδηση, είπε ότι αυτό είναι «το πρώτο από τα τελικά βήματα που είναι απαραίτητα για τον τερματισμό αυτής της βάναυσης σύγκρουσης. Ανυπομονώ για εκείνη την ημέρα γιορτής!»

pic.twitter.com/wwt3UDYwrP — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 12, 2025

Με «ασφαλή διάδρομο» η απελευθέρωσή του, λέει το Ισραήλ

Η απελευθέρωση του ομήρου θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απελευθέρωση και των υπολοίπων από τους 59 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, όμως ο Νετανιάχου δήλωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις προετοιμασίες για την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ δεν έχει συμφωνήσει σε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός ή απελευθέρωση φυλακισμένων με τη Χαμάς, αλλά μόνο για έναν ασφαλή διάδρομο ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση του αμερικανοϊσραηλινου ομήρου Ίνταν Αλεξάντερ», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχισθούν υπό πυρ, στη διάρκεια προετοιμασιών για να ενταθούν οι μάχες και αναμένεται να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων», ανέφερε χθες το γραφείο του Νετανιάχου.

Ως επιβεβαίωση των προθέσεών του, το Ισραήλ βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας καταυλισμό εκτοπισμένων στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 αμάχους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

«Τουλάχιστον δέκα (σ.σ. νεκροί), ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς και δεκάδες τραυματίες παρελήφθησαν έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον του σχολείου Φατίμα Μπιντ Άσαντ, όπου φιλοξενούνται πάνω από 2.000 εκτοπισμένοι στην πόλη Τζαμπάλια» δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.