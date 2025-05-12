Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομική εγκατάσταση της Ουκρανίας

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε σιδηροδρομική εγκατάσταση της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ εξαπέλυσε τη Δευτέρα η Ρωσία, σύμφωνα με την εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων.

Η Ukrzaliznytsia, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι από την επίθεση τραυματίστηκε ο μηχανοδηγός μιας πολιτικής εμπορικής αμαξοστοιχίας, ενώ κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι αγνοεί επιδεικτικά τις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός.

«Οι προτάσεις για κατάπαυση του πυρός αγνοούνται, οι εχθρικές επιθέσεις στις σιδηροδρομικές υποδομές... συνεχίζονται», ανέφερε η Ukrzaliznytsia.

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο, τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσαν τη Μόσχα να δεχθεί μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση με επιβολή επιπλέον κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ο πρόεδρος της Ρωσίας απέρριψε το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας 30 ημερών, και αντιπρότεινε τη διεξαγωγή «απευθείας» διαπραγματεύσεων, «δίχως προαπαιτούμενα», ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη 15 Μαΐου.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο είχε τονίσει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα αποδεχόταν την πρόταση εφόσον η Δύση σταματούσε να προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του αντέδρασε προσεκτικά στην πρόταση του Ρώσου ομολόγου του, Βλάντιμιρ Πούτιν για απευθείας συνομιλίες, χαρακτηρίζοντάς τη, το πρωί της Κυριακής, ως «θετικό σημάδι». Επέμεινε ωστόσο ότι η Μόσχα θα πρέπει να συμφωνήσει, πρώτα, σε άμεση κατάπαυση του πυρός, αρχής γενομένης από σήμερα, Δευτέρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.