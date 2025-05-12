Τα πυρά του εναντίον της παρουσιάστριας του ABC, Μάρθα Ράντιτς, (Martha Raditz) και του Τζορτζ Στεφανόπουλος, οι οποίοι παρουσιάζουν μαζί την ειδησεογραφική εκπομπή This Week, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε σχόλιο της Ράντιτς ότι η εκλογή του Αμερικανού Πάπα Λέοντα ΙΔ, δεν είχε καμία σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι ουσιαστικά επηρέασε το Κονκλάβιο γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θυμηθείτε, ΚΕΡΔΙΣΑ την Καθολική Ψήφο, με μεγάλη διαφορά!».

«Τόσο αστείο να βλέπεις την Μάρθα Ράντιτς στο ABC Fake News (την εκπομπή του Σλοπαδόπολου (υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τον Στεφανόπουλος) σήμερα το πρωί, να ξεστομίζει ότι, ουσιαστικά, η επιλογή του Πάπα Λέοντα δεν είχε καμία σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Προέκυψε από το πουθενά, αλλά ήταν στο Τραμπ - διαταραγμένο μυαλό της. Θυμηθείτε, ΚΕΡΔΙΣΑ την Καθολική Ψήφο, με μεγάλη διαφορά!

Ο Μπομπ Ίγκερ (CEO της μητρικής εταιρίας του ABC, Walt Disney) θα έπρεπε να κάνει κάτι για τους ηττημένους και τους haters που έχει στις εκπομπές του με χαμηλή τηλεθέαση. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. MAGA!!!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η φωτογραφία του Τραμπ ως Πάπα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο λίγες ημέρες πριν συνέλθει το Κονκλάβιο, είχε γίνει viral και είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων.

Αργότερα, όταν είχε ερωτηθεί εάν έχει κάποια «προτίμηση» για τον επόμενο Ποντίφικα, είχε δηλώσει: «Υπάρχουν 5 Αμερικανοί καρδινάλιοι στο Κονκλάβιο, ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί...»

