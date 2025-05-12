Κούρσα για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέλεξε να απαντήσει προσεκτικά στην πρόταση του Ρώσου ομολόγου του, Βλάντιμιρ Πούτιν για απευθείας συνομιλίες, χαρακτηρίζοντάς τη, το πρωί της Κυριακής, ως ένα «θετικό σημάδι», αλλά επιμένοντας πως η Μόσχα θα πρέπει να συμφωνήσει, πρώτα, σε άμεση κατάπαυση του πυρός, αρχής γενομένης από σήμερα, Δευτέρα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ο πρόεδρος της Ρωσίας απέρριψε το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας 30 ημερών, και αντιπρότεινε τη διεξαγωγή «απευθείας» διαπραγματεύσεων, «δίχως προαπαιτούμενα», ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη 15 Μαΐου. Νωρίτερα, το Κρεμλίνο είχε τονίσει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα αποδεχόταν την πρόταση εφόσον η Δύση σταματούσε να προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία.

Είχε προηγηθεί το τελεσίγραφο της Δύσης για επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά της Μόσχας, όταν οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας επισκέφθηκαν την ουκρανική πρωτεύουσα και, με την υποστήριξη της Ουκρανίας, κάλεσαν τη Μόσχα από σήμερα, Δευτέρα, να τηρήσει «άνευ όρων» κατάπαυση του πυρός - προειδοποιώντας τη με την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων, εάν δεν την αποδεχθεί.

Οι Ευρωπαίοι συνομίλησαν τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και όπως τόνισαν, και η Ουάσιγκτον θα επιβάλλει κυρώσεις κατά της Μόσχας στην περίπτωση που ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός.

Όπως υπογραμμίζουν αναλυτές και ειδικοί, ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν έχει να κερδίσει πολλά από μία πλήρη κατάπαυση του πυρός και μάλιστα άνευ όρων.

Αντιθέτως, εξηγούν, πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν προτιμά να συνεχίσει τον πόλεμο, προκειμένου να αυξήσει την πίεση στην Ουκρανία και να την αναγκάσει να συναινέσει σε μία σειρά από τα βασικά αιτήματα της Μόσχας, τα οποία ελάχιστα έχουν αλλάξει από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ήδη το Κρεμλίνο έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα δεχθεί την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην ουκρανική επικράτεια, ενώ εκτός από τη συνέχιση κατοχής των προσαρτημένων από τη Μόσχα εδαφών στα ανατολικά της ουκρανικής επικράτειας, αναμένεται να ζητήσει εγγυήσεις όσον αφορά στις μελλοντικές πολιτικές και στρατιωτικές αποφάσεις της Ουκρανίας.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπενθυμίζουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, τους τρεις τελευταίους μήνες – όσο δηλαδή διαρκούν και οι προσπάθειές τους για να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο – έχουν ευθυγραμμιστεί με τη Μόσχα σε ψηφοφορία στα Ηνωμένα Έθνη για τον πόλεμο και έχουν, συνάμα, αποκαταστήσει τις διπλωματικές τους σχέσεις με τη Μόσχα.

Παρά δε το γεγονός πως δεν έχουν άρει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεν έχουν αυξήσει την πίεση με επιπλέον περιορισμούς, ενώ, την ίδια στιγμή, το Κίεβο έχει συναινέσει στην αμερικανική πρόταση για «άνευ όρων» κατάπαυση του πυρός.

Στην πρώτη του αντίδραση ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social «δυνητικά σπουδαία» την ημέρα του Σαββάτου για τη Ρωσία και την Ουκρανία, προσθέτοντας «σκεφτείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα σωθούν, εάν τελειώσει, επιτέλους, αυτό το ατελείωτο λουτρό αίματος».

Μία ημέρα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Κίεβο να αποδεχθεί την πρόταση Πούτιν, υποβαθμίζοντας παράλληλα την απουσία δέσμευσης από πλευράς Μόσχας σε κατάπαυση του πυρός. Λίγα λεπτά μετά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε έτοιμος να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του, ενώ αποδέχθηκε την πρόταση για συνομιλίες υπό τον όρο πως από σήμερα θα τεθεί σε ισχύ πλήρης κατάπαυση του πυρός.

Κατά τη βρετανική εφημερίδα The Guardian, τις επόμενες ημέρες, πολλά θα εξαρτηθούν από το κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα είναι σε θέση να πείσουν την αμερικανική πλευρά πως οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, είναι απίθανο να αποδειχθούν επωφελείς για το Κίεβο.

Ήδη ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σχολιάζοντας την απάντηση του Ρώσου προέδρου έκανε λόγο για ένα πρώτο βήμα αλλά, όπως είπε, αυτό δεν φτάνει και προσέθεσε πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν απλώς «θέλει να κερδίσει χρόνο».

Στη συνέχεια, συνομίλησε με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχοντας δηλώσει έτοιμος η χώρα του να φιλοξενήσει τις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας, ανέφερε στον πρόεδρο Μακρόν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η συνεργασία για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και να διεξαχθούν με ευαισθησία οι διαδικασίες για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

