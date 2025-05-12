Ένας Αυστραλός σκοτώθηκε στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης το θύμα ήταν Αυστραλός πρώην στρατιώτης που εργαζόταν για λογαριασμό ανθρωπιστικής οργάνωσης που συμβάλλει στην άρση ναρκοπεδίων.

Ο Αυστραλός και ένας Βρετανός συνάδελφός του υπέκυψαν την περασμένη εβδομάδα στα τραύματα που υπέστησαν όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε κτίριο στην πόλη Ιζιούμ στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το αυστραλιανό δίκτυο Australian Broadcasting Corp, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη στρατιωτική πηγή στην Ουκρανία. Ακόμη δεν έχουν επαληθευτεί επισήμως οι λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό του, πρόσθεσε το ABC.

Ο Αλμπανέζι σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών παρέχει υποστήριξη στην οικογένεια του άνδρα, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

"Από σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, υπάρχει όριο σε αυτό που μπορούμε να πούμε δημοσίως αυτήν τη στιγμή", πρόσθεσε ο Αλμπανέζι σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν μετείχε στη σύγκρουση, ήταν εθελοντής σε ανθρωπιστική οργάνωση", σημείωσε.

Ο Αυστραλός εργαζόταν για την οργάνωση που έχει έδρα στις ΗΠΑ Prevail Together, σύμφωνα με το ABC.

Αυτή η οργάνωση, η οποία παρέχει υποστήριξη σε ουκρανικές κυβερνητικές υπηρεσίες για την άρση ναρκοπεδίων, την ιατρική φροντίδα τραυματιών και ανθρωπιστική βοήθεια, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι κάποια μέλη ομάδας της τραυματίστηκαν σοβαρά σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 6 Μαΐου.

"Ακόμη συγκεντρώνουμε πληροφορίες και εργαζόμαστε μαζί με αξιωματούχους του στρατού και της αστυνομίας για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες", πρόσθεσε.

Η Αυστραλία έχει αναπτύξει στρατιώτες στη Βρετανία για να συμβάλουν στην εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών εκεί και είναι μια από τις χώρες εκτός NATO που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη του Κιέβου από τη Δύση, παρέχοντας βοήθεια, πυρομαχικά και αμυντικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της εισβολής των ρωσικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

