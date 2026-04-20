Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων εναντίον εβραϊκών κτιρίων στο Λονδίνο και εγκαταστάσεων που συνδέονται με άτομα τα οποία αντιτίθενται στο ιρανικό καθεστώς.

Σε κοινή ενημέρωση έξω από τη συναγωγή Kenton United, στελέχη της μητροπολιτικής αστυνομίας προειδοποίησαν για μια οργανωμένη εκστρατεία εκφοβισμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής πληρωμένων εγκληματιών που δρουν για λογαριασμό του ιρανικού κράτους.

Κατά τη διάρκεια σχετικής ενημέρωσης, διευκρινίστηκε ότι τα τελευταία περιστατικά καταγράφηκαν τη νύχτα της Κυριακής.

Ειδικότερα, στοχοποιήθηκε μια συναγωγή στην περιοχή Μπρεντ-Χάροου και τυλίχθηκαν στις φλόγες κάδοι απορριμμάτων έξω από συγκρότημα κατοικιών στο Μπάρνετ.

Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή, μία ακόμη επίθεση σε εβραϊκή επιχείρηση στην ίδια περιοχή.

Την ευθύνη για τις περισσότερες από αυτές τις ενέργειες έχει αναλάβει μέσω διαδικτύου η ομάδα «Ashab al-Yamin».

Σύμφωνα με τις αρχές, η ίδια οργάνωση έχει ισχυριστεί τους τελευταίους μήνες ότι βρίσκεται πίσω από παρόμοια χτυπήματα σε χώρους λατρείας και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, που συνδέονται με εβραϊκά ή ισραηλινά συμφέροντα.

Η υπαρχηγός της αντιτρομοκρατικής, Βίκι Έβανς, τόνισε ότι οι βρετανικές αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την απειλή της ιρανικής επιθετικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπογράμμισε τη χρήση της τακτικής της «βίας επί πληρωμή», όπου άτομα χωρίς καμία ιδεολογική δέσμευση στρατολογούνται για να εκτελέσουν εγκληματικές πράξεις με αντάλλαγμα μετρητά.

Απευθυνόμενη στους επίδοξους δράστες, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για «μάταιο ρίσκο», προειδοποιώντας ότι οι εντολείς τους θα εξαφανιστούν μόλις υπάρξουν συλλήψεις, ενώ οι ίδιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινές και ισόβιους περιορισμούς, βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής επίτροπος της μητροπολιτικής αστυνομίας, Ματ Τζουκς, έκανε λόγο για μια συντονισμένη εκστρατεία εναντίον των Βρετανών Εβραίων.

Μεταφέροντας την εμπειρία του από την επίσκεψή του σε συναγωγή του Φίντσλεϊ την Παρασκευή, εξήρε την ανθεκτικότητα της κοινότητας, αλλά εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι οι πιστοί αναγκάζονται να προσεύχονται πίσω από κλειδωμένες πύλες και ψηλούς φράχτες για την ασφάλειά τους.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση σε όλους τους Λονδρέζους, ανεξαρτήτως θρησκείας και πεποιθήσεων, να σταθούν αλληλέγγυοι ενάντια στον αντισημιτισμό και τον εκφοβισμό.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η αυξημένη παρουσία της αστυνομίας φέρνει αποτελέσματα, υπενθυμίζοντας ότι ένα από τα χθεσινοβραδινά περιστατικά εντοπίστηκε έγκαιρα από περιπολία που είχε αναπτυχθεί ακριβώς για την προστασία εβραϊκών χώρων λατρείας και επιχειρήσεων, επισημαίνοντας πως «είναι ένα παιχνίδι για ανόητους» αναφερόμενος σε όσους νομίζουν ότι μπορούν να βγάλουν εύκολα χρήματα με αυτόν τον τρόπο.

Πηγή: skai.gr

