«No more Mister Nice Guy»... Πιστός στη δήλωσή του ότι παύει πια να είναι «καλός τύπος» ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ κατέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι το Touska κατασχέθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αφού δεν ανταποκρίθηκε σε προειδοποίηση να σταματήσει. Το Ιράν δήλωσε ότι αυτό αποτελούσε παραβίαση της εκεχειρίας και ότι θα προβεί σύντομα σε αντίποινα για την «πράξη ένοπλης πειρατείας».

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν καρκινοβατούν. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν φέρεται να είπε στο Πακιστάν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να «προδώσουν τη διπλωματία». Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη «απέχουν πολύ από μια τελική συμφωνία», δήλωσε και ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο, ενώ η εκεχειρία πρόκειται να λήξει μέσα σε λίγες ημέρες.



Στο μεταξύ, οι IDF γκρεμίζουν χωριά στον νότιο Λίβανο, για να δημιουργήσουν μια «ζώνη ασφαλείας», προκαλώντας νέα ένταση με τη Βηρυτό.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την Κρίση στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες

