Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μάχη για το πολιτικό του μέλλον δίνει για άλλη μία φορά ο Κιρ Στάρμερ καθώς καλείται να εξηγήσει στους Βρετανούς βουλευτές πώς ο Πίτερ Μάντελσον διορίστηκε πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, παρότι απέτυχε στον έλεγχο ασφαλείας.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Βουλή των Κοινοτήτων προηγείται της κατάθεσης που αναμένεται να δώσει την Τρίτη ο Όλι Ρόμπινς, ο οποίος απομακρύνθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη θέση του επικεφαλής αξιωματούχου του υπουργείου εξωτερικών λόγω του σκανδάλου.

Ο Στάρμερ έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για παραίτηση επιμένοντας ότι δεν γνώριζε το αποτέλεσμα του ελέγχου, και αναμένεται να επιρρίψει την ευθύνη στον Ρόμπινς.

Ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών εκτιμούν ότι, μετά το σκάνδαλο Μάντελσον, ενδεχόμενες σημαντικές απώλειες στις τοπικές εκλογές του Μαΐου θα μπορούσαν να σημάνουν το τέλος της θητείας του Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Βετεράνος των Εργατικών χαρακτήρισε την κατάσταση «καταστροφική», αποδίδοντάς την ωστόσο μάλλον σε ανικανότητα παρά σε οτιδήποτε άλλο. «Ο Κιρ Στάρμερ βλέπει τη Βουλή των Κοινοτήτων ως ένα είδος δικαστηρίου, και ποτέ δεν θα παραπλανούσε ένα δικαστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο πως το ζήτημα «εγείρει κάθε είδους ερωτήματα για την αδυναμία του να ελέγξει την κατάσταση».

Πηγές με γνώση του ζητήματος ανέφεραν στους Financial Times ότι οι ανησυχίες κατά τον έλεγχο ασφαλείας επικεντρώθηκαν κυρίως στους επιχειρηματικούς δεσμούς του Μάντελσον με την Κίνα.

Η συμβουλευτική εταιρεία Global Counsel, την οποία συνίδρυσε, είχε τουλάχιστον τρεις Κινέζους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής WuXi AppTec, που συνδέεται με την κινεζική κυβέρνηση.

Επιπλέον έγγραφα ανέφεραν τον Μάντελσον ως «υποστηρικτή των στενότερων σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου - Κίνας».

Ο βετεράνος πολιτικός ανέλαβε τα καθήκοντά του στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους και απολύθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν αποκαλύφθηκε η έκταση της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν.

Φάκελοι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκαν έκτοτε, αποκάλυψαν ότι ο Μάντελσον διέρρεε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν την περίοδο που κατείχε τη θέση του υπουργού Επιχειρηματικότητας (2008-2010).

Ο αντίκτυπος της υπόθεσης είχε φανεί ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν παραιτήθηκε ο προσωπάρχης της Ντάουνινγκ Στριτ, Μόργκαν ΜακΣουίνι.

Τότε, ο Στάρμερ κατάφερε να αποκρούσει τις πιέσεις για παραίτηση από στελέχη όπως ο Ανάς Σαρουάρ, ηγέτης των Εργατικών στη Σκωτία.

Ωστόσο, την Κυριακή, ο λόρδος Μόρις Γκλάσμαν των Εργατικών ζήτησε ανοιχτά την παραίτηση του πρωθυπουργού, συντασσόμενος με παρόμοιες εκκλήσεις από τους Συντηρητικούς, τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, το Reform UK και τους Πράσινους.

Εντός του κυβερνώντος κόμματος, αξιωματούχοι αναμένουν αύξηση της σεναριολογίας για την ηγεσία εάν, όπως προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις, οι Εργατικοί υποστούν βαριές ήττες στις 7 Μαΐου, όταν θα διεξαχθούν εκλογές στα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας, καθώς και σε τοπικά συμβούλια της Αγγλίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το σκάνδαλο Μάντελσον ίσως να μην είναι αρκετό για να ρίξει τον Στάρμερ πριν από τις 7 Μαΐου, αλλά το μέλλον του μετά από αυτή την ημερομηνία παραμένει αβέβαιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.