ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Επαίσχυντη πράξη» η φθορά αγάλματος του Χριστού από Ισραήλινό στρατιώτη

«Αυτή η επαίσχυντη πράξη είναι απολύτως αντίθετη με τις αξίες μας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, τη φθορά αγάλματος του Χριστού στον Λίβανο από στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σοβαρό και ντροπιαστικό.

Τα σχόλια του Σαάρ έγιναν αφού οι IDF ανακοίνωσαν ότι διερευνούν φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να φαίνεται ότι χτυπά το κεφάλι αγάλματος του Ιησού Χριστού με σφυρί ή τσεκούρι, στο κατά πλειονότητα χριστιανικό χωριό Ντέμπελ.

«Το Ισραήλ είναι μια χώρα που σέβεται τις διαφορετικές θρησκείες και τα ιερά τους σύμβολα και υπερασπίζεται την ανεκτικότητα και τον σεβασμό μεταξύ των πίστεων. Ζητούμε συγγνώμη για αυτό το περιστατικό και από κάθε χριστιανό του οποίου τα αισθήματα προσβλήθηκαν», ανέφερε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο X.

The damaging of a Christian religious symbol by an IDF soldier in southern Lebanon is grave and disgraceful.



I commend the IDF for its statement,

for condemning the incident, and for conducting an investigation into the matter. I’m confident that the necessary strict measures… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 20, 2026

Πηγή: skai.gr

