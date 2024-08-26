Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο από τις 3 τα ξημερώματα σε πολυώροφο κτίριο στο Ντάγκεναμ του ανατολικού Λονδίνου.

Στο σημείο έσπευσαν 225 πυροσβέστες με 40 οχήματα που κατάφεραν νωρίς το πρωί να ελέγξουν τη φωτιά, που όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου επηρέασε όλο το κτίριο.

Φλόγες ήταν ορατές στην οροφή και στους κάτω ορόφους, αλλά και σε σκαλωσιά που έχει ανεγερθεί περιμετρικά του κτιρίου. Η πυροσβεστική καλεί το κοινό να αποφεύγει την περιοχή καθώς από κτίριο βγαίνει ακόμα καπνός.

A large number of Firefighters (believe 40 appliances and over 200 firefighters) from @LondonFire are currently dealing with a fire in a high-rise property in Freshwater Road, Dagenham.



Video Credits unknown. pic.twitter.com/k06oEHHI4G — The Secret Firefighter UK (@TheSecretFF999) August 26, 2024

Από την πολυκατοικία, μικτής οικιστικής και εμπορικής χρήσης, εκκενώθηκαν περισσότεροι από εκατό ένοικοι. Σε τέσσερις εξ αυτών χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η αιτία της πυρκαγιάς είναι για την ώρα άγνωστη, με κατοίκους της περιοχής να πιθανολογούν ότι ξεκίνησε σε διαμέρισμα υπό ανακαίνιση. Πιστεύεται ότι γινόταν αντικατάσταση της εξωτερικής επένδυσης του κτιρίου.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου Άντι Ρόου είπε ότι η πρώτη κλήση για την πυρκαγιά ελήφθη στις 2.44πμ και ότι οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν εντός πέντε λεπτών.

Σημείωσε ότι το κτίριο είχε μια σειρά γνωστών ζητημάτων αντιπυρικής ασφάλειας. Πρόσθεσε πως έγινε αμέσως επιχείρηση εκκένωσης, αλλά και ότι έγινε ξανά το πρωί έρευνα σε όλα τα διαμερίσματα και καταστήματα για τυχόν εγκλωβισμένους.

Μεταξύ άλλων χρησιμοποιήθηκε drone της πυροσβεστικής για την καλύτερη καθοδήγηση των πυροσβεστών.

Πηγή: skai.gr

