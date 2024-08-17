Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στη στέγη του Somerset House, ενός κέντρου τέχνης στην καρδιά του Λονδίνου, όπου έχουν αναπτυχθεί περίπου 100 πυροσβέστες για να την αντιμετωπίσουν, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα και 100 πυροσβέστες έχουν σταλεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά στο Somerset House», η οποία προσώρας έχει περιοριστεί «σε ένα τμήμα της στέγης του κτηρίου», ανέφερε η πυροσβεστική σε ανάρτηση στο X.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να υψώνεται από τη στέγη του μουσείου, ενός ιστορικού κτηρίου που ανάγεται στο 1796 και βρίσκεται στις όχθες του Τάμεση.

Η κυκλοφορία γύρω από το κέντρο τέχνης θα «διακοπεί με επέμβαση των πυροσβεστών», προειδοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία, που είπε πως έλαβε την πρώτη επείγουσα κλήση περίπου στις 12:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας).

«Το Somerset House είναι τώρα κλειστό λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ένα μικρό τμήμα του κτηρίου. Όλο το προσωπικό και το κοινό είναι ασφαλή», ανέφερε το κέντρο στο X.

«Οι πυροσβέστες του Λονδίνου έφθασαν γρήγορα και εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία μαζί τους προκειμένου να θέσουμε υπό έλεγχο την επέκταση της φωτιάς», πρόσθεσε.

Το κτήριο έγινε διάσημο από πολλές ταινίες που γυρίστηκαν εκεί, όπως το "Love Actually" ("Αγάπη είναι..." -- 2003), δύο ταινίες του Τζέιμς Μποντ ή ακόμη το "Sleepy Hollow" ("Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη") του Τιμ Μπάρτον (1999).

«Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Ten fire engines and around 70 firefighters are responding to a fire at #SomersetHouse on the Strand in London...🔥pic.twitter.com/EwoqrIcXwZ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 17, 2024

