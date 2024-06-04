Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Ένας μεγάλος αριθμός επεμβάσεων και προγραμματισμένων θεραπειών σε μεγάλα νοσοκομεία του Λονδίνου χρειάστηκε να ακυρωθούν τη Δευτέρα ή οι ασθενείς να σταλούν σε άλλα νοσοκομεία λόγω κυβερνοεπίθεσης.

Όπως έγινε γνωστό, η επίθεση σημειώθηκε στα συστήματα της εταιρείας Synnovis, η οποία εξυπηρετεί με προγράμματα IT τα εργαστήρια παθολογίας του συστήματος δημόσιας υγείας NHS.

Μεταξύ άλλων νοσοκομείων, το Royal Brompton και το Harefield ακύρωσαν χειρουργεία για μεταμοσχεύσεις, ενώ ιδιαίτερο πρόβλημα υπήρξε στις μεταγγίσεις αίματος.

Το «κρίσιμο συμβάν», όπως κηρύχθηκε, δεν επέτρεπε στα νοσοκομεία πρόσβαση στον κεντρικό σέρβερ.

Έρχεται δε έναν μήνα μετά από την ηλεκτρονική κλοπή δεδομένων από νοσοκομεία της Σκωτίας.



