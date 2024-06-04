Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε μία τσάντα για ψώνια στο ανατολικό Λονδίνο στα μέσα Ιανουαρίου διαπιστώθηκε μέσω DNA πως είναι αδερφή ενός αγοριού και ενός ακόμα κοριτσιού που είχαν βρεθεί υπό παρόμοιες συνθήκες σε κοντινές περιοχές το 2017 και το 2019 αντίστοιχα.

Το νεογέννητο, που έχει ονομαστεί Έλσα από το προσωπικό του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε, ήταν μόλις μίας ημέρας όταν εντοπίστηκε στην περιοχή του Νιούαμ από κάτοικο που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του και το άκουσε να κλαίει.

Η θερμοκρασία στο Λονδίνο εκείνη την ημέρα ήταν υπό το μηδέν. Η μικρή Έλσα είναι πάντως καλά στην υγεία της.

Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει ακόμα τους γονείς του βρέφους και των δύο άλλων παιδιών. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Τα δύο αλλά παιδιά, ο Χάρι και η Ρόμαν, έχουν έκτοτε υιοθετηθεί.

Πηγή: skai.gr

