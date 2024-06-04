Ο τουρισμός στην Ιταλία ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ τον περασμένο χρόνο, με τους επισκέπτες από το εξωτερικό να αποτελούν την πλειονότητα για πρώτη φορά μετά την πανδημία της COVID-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT.

Οι καταγεγραμμένες αφίξεις σε καταλύματα όπως ξενοδοχεία αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,4% σε πάνω από 134 εκατομμύρια το 2023, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και άλλες αντίστοιχες υποδομές αυξήθηκε σχεδόν 10% στα 451 εκατ.

Ύστερα από μία περίοδο κατά την οποία κυριάρχησε ο εγχώριος τουρισμός, ξεκινώντας από την πανδημία το 2020, οι διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών ήταν και πάλι η πλειονότητα.

Η Ιταλία, ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για τουρίστες από όλο τον κόσμο, θέλει να ρυθμίσει τον αριθμό των επισκεπτών σε κάποια από τα βασικά της αξιοθέατα σε περιόδους αιχμής.

Η Βενετία χρεώνει είσοδο 5 ευρώ για ημερήσιους επισκέπτες κατά τις περιόδους αιχμής και διάφοροι άλλοι προορισμοί έχουν υιοθετήσει μέτρα για να μην κατακλυστούν από τουρίστες.

Το Λάτιο και η Λομβαρδία ήταν οι περιοχές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση στον τουρισμό, λόγω της σταθερής αύξησης του αριθμού των επισκεπτών στη Ρώμη και το Μιλάνο, σύμφωνα με την ISTAT.

Η παρουσία ξένων επισκεπτών ήταν ισχυρότερη στη βορειοανατολική Ιταλία, όπου βρίσκονται πόλεις όπως η Βενετία, και πιο περιορισμένη στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

