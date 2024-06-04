Ο Δρ Άντονι Φάουτσι, ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) των ΗΠΑ, κατέθεσε τη Δευτέρα σε ακρόαση της υποεπιτροπής του Κογκρέσου σχετικά με τα μέτρα κατά της πανδημίας Covid-19 και την προέλευση του ιού.

Η ακρόαση ήταν η πρώτη δημόσια μαρτυρία του Φάουτσι μετά την αποχώρησή του από την κρατική υπηρεσία. Στην περίοδο που ακολούθησε από την αποχώρησή του, ο Φάουτσι δέχθηκε επανειλημμένως τα πυρά των Ρεπουμπλικανών για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που αφορούσαν στη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και της χρήσης email από αξιωματούχους της δημόσιας υγείας.

Στη μαρτυρία του τη Δευτέρα, ο Δρ Φάουτσι απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι προσπάθησε να κρύψει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του ιού, χαρακτηρίζοντάς τες «απλά παράλογες».

Η προέλευση της πανδημίας αποτέλεσε θέμα έντονης συζήτησης στις ΗΠΑ.

Ενώπιον των βουλευτών τη Δευτέρα, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς ότι υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης στοιχείων που υποδηλώνουν ότι ο ιός μπορεί να είχε διαρρεύσει από ένα εργαστήριο στο Wuhan της Κίνας.

Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση, διάβασε ένα email που έστειλε τον Φεβρουάριο του 2020, όπου μιλούσε για την παρότρυνση ενός συναδέλφου που ανησυχούσε για διαρροή εργαστηρίου να εξετάσει τα στοιχεία «το συντομότερο δυνατό» και, εάν οι ανησυχίες ήταν βάσιμες, να αναφέρει τα ευρήματα στις «κατάλληλες αρχές».

Ο Φάουτσι ανέφερε χαρακτηριστικά στην υποεπιτροπή: «Είναι αδιανόητο όποιος διάβαζε αυτό το email να συμπεράνει ότι προσπαθούσα να καλύψω την πιθανότητα διαρροής στο εργαστήριο».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι Ρεπουμπλικάνοι πίεσαν επίσης τον Δρ Φάουτσι να απαντήσει σε ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποίησε το προσωπικό του email για να διεξάγει επίσημες εργασίες, γεγονός που αρνήθηκε.

Οι ισχυρισμοί σχετικά με τα email του προέκυψαν όταν σύμβουλος χρησιμοποίησε το προσωπικό του email για ενημέρωση σχετικά με την επιστημονική έρευνα. Ο Δρ Φάουτσι είπε ότι δεν γνώριζε ότι ο σύμβουλος χρησιμοποίησε ένα ανεπίσημο email.

Ο Δρ Φάουτσι δέχθηκε επίσης ερωτήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (NIH) για την ιολογική έρευνα στο εργαστήριο της Γουχάν.

Ένας οργανισμός με έδρα τις ΗΠΑ - η EcoHealth Alliance - έλαβε επιχορήγηση το 2014 από το NIH για να εξετάσει πιθανούς κορονοϊούς από νυχτερίδες. Ορισμένα κεφάλαια δόθηκαν στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν στο πλαίσιο συμφωνίας που τερματίστηκε τον Απρίλιο του 2020.

«Πάντα έλεγα, και θα λέω τώρα, έχω ανοιχτό μυαλό ως προς το ποια είναι η προέλευση της Covid-19», είπε ο Δρ Φάουτσι τη Δευτέρα. «Αλλά αυτό που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι οι ιοί που χρηματοδοτήθηκαν από το NIH, φυλογενετικά, δεν θα μπορούσαν να είναι ο πρόδρομος του SARS-CoV-2».

Τον Δρ Φάουτσι υποστήριξαν στην υποεπιτροπή οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι κατηγόρησαν ορισμένους Ρεπουμπλικάνους για ανεύθυνους ισχυρισμούς.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχετε στοχοποιηθεί προσωπικά από ακραίες αφηγήσεις σχετικά με την προέλευση της πανδημίας Covid-19», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Δημοκρατικών Ραούλ Ρουίζ.

Ο λοιμωξιολόγος μίλησε επίσης για απειλές που έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος και η οικογένειά του μετά την πανδημία. "Υπήρξαν αξιόπιστες απειλές κατά της ζωής μου, που οδήγησαν στη σύλληψη δύο ατόμων», είπε ο Δρ Φάουτσι.

«Κάθε φορά που κάποιος σηκώνεται και λέει ότι είμαι υπεύθυνος για το θάνατο ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οι απειλές κατά της ζωή μου αυξάνονται».

Σε μια αποχαρακτηρισμένη έκθεση που κυκλοφόρησε πέρυσι, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ δεν βρήκαν καμία άμεση απόδειξη ότι η Covid-19 ξεκίνησε από κινεζικό εργαστήριο.

Το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είπε ότι τόσο η φυσική όσο και η εργαστηριακή προέλευση παραμένουν ως σενάρια.



Πηγή: skai.gr

