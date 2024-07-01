Χάος επικράτησε στο κέντρο του Λονδίνου όταν τρία στρατιωτικά άλογα ξέφυγαν από τον έλεγχο των αναβατών τους και άρχισαν να τρέχουν στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Three military horses bolted through Belgravia this Monday morning, pic.twitter.com/hEj1NpAKKH July 1, 2024

Το περιστατικό σημειώνεται λίγους μήνες αφότου μία παρόμοια κατάσταση εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Λονδίνου.

Η αστυνομία και ο στρατός συνεργάστηκαν και κατάφεραν να περισυλλέξουν τα ζώα «γρήγορα και με ασφάλεια».

Ειδικότερα, πέντε από τα έξι άλογα του Βασιλικού Ιππικού διέφυγαν τον έλεγχο των αναβατών τους, αφού προηγουμένως τους πέταξαν κάτω στη διάρκεια άσκησης ρουτίνας.

Βίντεο απαθανάτισε ένα άλογο να πέφτει πάνω σε ένα όχημα πριν αρχίσει να τρέχει στη μέση ενός πολυσύχναστου δρόμου του Λονδίνου.

Military horses hit into a black cab in London after losing their riders pic.twitter.com/jFGirzK3gk — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) July 1, 2024

Το άλογο, το οποίο οδηγούσε την πομπή τρομοκρατήθηκε από ένα λεωφορείο και αντέδρασε, με αποτέλεσμα δύο αναβάτες να πέσουν στο έδαφος. Τότε τα άλογα τράπηκαν σε φυγή.

Τα ζώα έτρεξαν από την οδό Σεβίλλης στο South Eaton Place στη Belgravia. Στη συνέχεια, δύο ακόμη άλογα συνέχισαν προς τη γέφυρα Vauxhall μέσω της οδού Belgrave, προτού σταματήσουν επίσης.

Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι όλα τα άλογα συγκεντρώθηκαν με ασφάλεια και επέστρεψαν στους Στρατώνες του Χάιντ Παρκ. Ένα από τα άλογα υπέστη «μικρούς τραυματισμούς» και όλοι οι στρατιώτες είναι καλά στην υγεία τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.