'Αμεσο κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζει ένα στα επτά παιδιά στην Γερμανία, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis) για το 2023. Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο πιο χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, επισημαίνεται.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Destatis με βάση την έρευνα για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), σχεδόν 2,1 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι έως 18 ετών ή το 14% αυτής της ηλικιακής ομάδας, απειλούνται από τον κίνδυνο της φτώχειας. Το ποσοστό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο του γενικού πληθυσμού (14,4%) και παρουσιάζει μικρή κάμψη από το 2022, όταν τον κίνδυνο της φτώχειας αντιμετώπιζε το 15% των παιδιών και το 14,8% του συνολικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με την έρευνα, ένα άτομο θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας όταν έχει στην διάθεσή του λιγότερο από το 60% του μέσου ισοδύναμου εισοδήματος ολόκληρου του πληθυσμού. Το 2023, αυτό το όριο για ένα άτομο που ζούσε μόνο του στην Γερμανία, ήταν 1.314 ευρώ (καθαρά) τον μήνα και 2.759 ευρώ για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών.

Ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά και οι έφηβοι κινδυνεύουν από την φτώχεια εξαρτάται ευθέως από την εκπαίδευση των γονέων τους, διαπιστώνεται στην έρευνα. Για το 2023 στην Γερμανία, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για άτομα κάτω των 18 ετών των οποίων οι γονείς δεν έχουν απολυτήριο λυκείου χωρίς επαγγελματική εκπαίδευση ήταν 36,8%, ενώ για τα παιδιά με γονείς μεσαίου μορφωτικού επιπέδου, με απολυτήριο λυκείου ή ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση, το ποσοστό περιορίζεται στο 14,3%. Για τα παιδιά με γονείς ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας βρίσκεται στο 5,8%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

