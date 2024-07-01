Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ αναμένεται να πει σήμερα ότι μόνο οι Συντηρητικοί του μπορούν να αντισταθμίσουν μια κυβέρνηση υπό τους Εργατικούς και πως μία ψήφος στη δεξιά παράταξη ‘Reform UK’ του Νάιτζελ Φάρατζ θα παρεμποδίσει τις όποιες ελπίδες έχει το δικό του κόμμα να σχηματίσει ισχυρή αντιπολίτευση.

Ο Σούνακ, που φαίνεται σχεδόν να αποδέχεται την ήττα του ενόψει των εκλογών της Πέμπτης, θα κάνει έκκληση σε εκείνους τους ψηφοφόρους της δεξιάς που σκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα του Φάρατζ σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς τη Συντηρητική του κυβέρνηση.

Οι Συντηρητικοί αναμένεται να χάσουν την εξουσία ύστερα από 14 ταραχώδη χρόνια, που σημαδεύτηκαν από την ψήφο των Βρετανών να αποχωρήσει η χώρα τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 και την κρίση του κόστους διαβίωσης που ακολούθησε την πανδημία της COVID-19 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν σταθερά στο Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ προβάδισμα περίπου 20 μονάδων, με το ‘Reform UK’ πιθανόν να διασπά τους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους και τους κεντρώους Φιλελεύθερους Δημοκράτες να περιορίζουν ακόμα περισσότερο τη στήριξη προς το Συντηρητικό Κόμμα.

Ο Σούνακ αναμένεται να πει σε συγκέντρωση ότι το ‘Reform UK’ «απλά δεν θα κερδίσει αρκετές ψήφους για να κάνει αντιπολίτευση στους Εργατικούς».

«Απλά φανταστείτε αυτό: εκατοντάδες και εκατοντάδες βουλευτές των Εργατικών να έχουν αντιπολίτευση από μόλις ‘έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εκλεγμένους βουλευτές», αναμένεται να πει ο Σούνακ, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του.

«Μια κυβέρνηση των Εργατικών θα ήταν κακή για τη χώρα μας και μια κυβέρνηση των Εργατικών δίχως έλεγχο θα ήταν καταστροφή, από την οποία θα χρειαζόντουσαν χρόνια για να ανακάμψει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.