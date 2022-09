Λονδίνο: 96 κανονιοβολισμοί προς τιμήν της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ (βίντεο) 

Εθνικός πένθος για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ ανακοίνωσε σήμερα ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ, το οποίο θα συνεχιστεί ως το τέλος της ημέρας της κηδείας της βασίλισσας με τιμές αρχηγού κράτους.

Στις 15.00 ώρα Ελλάδας το Λονδίνο σείστηκε από 96 κανονιοβολισμούς, έναν για κάθε χρόνο που έζησε η Ελισάβετ.

Thousands of people have watched a procession of 71 horses gallop into position for the Queen’s Death Gun Salute at Hyde Park in central London pic.twitter.com/i0Hb6Ob2hn

Ο καμπάνες των εκκλησιών ήχησαν σήμερα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο προς τιμήν της βασίλισσας, η οποία απεβίωσε χθες, Πέμπτη, σε ηλικία 96 ετών έπειτα από 70 χρόνια στο θρόνο.

The bell of the Chapel Royal of St Peter ad Vincula at the Tower of London will be rung ahead of today’s gun salute for Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/SRR7oWMvjW

Οι καμπάνες του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου και του Αββαείου του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, καθώς και αυτές του πύργου του Ουίνδσορ, άρχισαν να ηχούν ενώ ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ' βρίσκόταν καθ' οδόν προς το Λονδίνο από την κατοικία του Μπαλμόραλ στη Σκωτία.

Members of the Honourable Artillery Company will fire a gun salute today (9 September) at 1pm from the wharf at the Tower of London, in honour of Queen Elizabeth II upon her passing yesterday.



Gun salutes will be fired around the UK and overseas to mark the death of the Queen. pic.twitter.com/36EP4EiEir