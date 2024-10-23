Λόιντ Όστιν: Έχουμε στοιχεία ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται στη Ρωσία

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχουν στοιχεία πως στρατεύματα της Βόρειας Κορέας βρίσκονται στη Ρωσία και μένει να δούμε τι θα κάνουν εκεί.

«Έχουμε στοιχεία ότι υπάρχουν στρατεύματα της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία» είπε ο Όστιν σε δημοσιογράφους στη Ρώμη, χρησιμοποιώντας το επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας - Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

«Τι ακριβώς κάνουν; Απομένει να φανεί. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τακτοποιήσουμε» πρόσθεσε ο Όστιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικαλέστηκε πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία δύο μονάδων με πιθανώς έως και 12.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες που θα συμμετείχαν στον πόλεμο μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις.

Παράλληλα σήμερα Νοτιοκορεάτες βουλευτές - μετά από ενημέρωση που είχαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας - τόνισαν ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει υποσχεθεί να στείλει στη Ρωσία συνολικά περίπου 10.000 στρατιώτες, η ανάπτυξη των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο.

Την περασμένη εβδομάδα η NIS ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Κορέα απέστειλε 1.500 στρατιώτες των ειδικών της δυνάμεων στη ρωσική Άπω Ανατολή για να εκπαιδευθούν και να εγκλιματιστούν σε τοπικές στρατιωτικές βάσεις και πιθανόν θα σταλούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς αυτούς για ανάπτυξη στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας ως «ψευδείς ειδήσεις» ενώ ένας εκπρόσωπος της Βόρειας Κορέας στα Ηνωμένα Έθνη έκανε λόγο για «αβάσιμες φήμες».

Ένας Νοτιοκορεάτης βουλευτής είπε ότι οι αρχές της Πιονγκγιάνγκ προσπαθούν να εμποδίσουν τη διάδοση των ειδήσεων για την ανάπτυξη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, λένε ότι η Ρωσία έχει υποστεί απώλειες πάνω από 600.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Όστιν δήλωσε ότι η υποτιθέμενη ανάπτυξη της Βόρειας Κορέας μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη Ρώσων νεοσύλλεκτων.

Επιπρόσθετα σήμερα, η Γερμανία κάλεσε σήμερα τον επιτετραμμένο της Βόρειας Κορέας στο Βερολίνο λόγω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η Πιονγκγιάνγκ αυξάνει την υποστήριξή της στη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο.

«Αν αληθεύουν οι αναφορές για Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην Ουκρανία και αν η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει τώρα τον ρωσικό επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία με στρατεύματα, αυτό θα είναι κάτι σοβαρό και μια παραβίαση του διεθνούς δίκαιου», ανέφερε το γερμανικού ΥΠΕΞ.

