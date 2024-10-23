Απευθείας χτύπημα στο προάστιο Κιριάτ Μπιαλικ της Χάιφα έλαβε χώρα την Τετάρτη. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η IAF αναχαίτισε συνολικά τέσσερα drone το πρωί της Τετάρτης μετά από σειρήνες που ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, ανέφεραν οι IDF.

25 שיגורים במטח לגליל העליון ולמפרץ: פגיעה באזור התעשייה נעמן, אין נפגעים | כל העדכוניםhttps://t.co/exdVUKRdLr | @_Gitsis_ pic.twitter.com/7MWdcwxEAI — החדשות - N12 (@N12News) October 23, 2024

Επιπλέον, 25 εκτοξεύσεις βλημάτων εντοπίστηκαν να κατευθύνονται από τον Λίβανο στο Ισραήλ, αφού ακούστηκαν σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία, την Κεντρική Γκαλί και τον Κόλπο της Χάιφα, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα περισσότερα από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλα χτυπήθηκαν σε εντοπισμένες περιοχές.

Στη συνέχεια, η MDA είπε ότι ιατρικές ομάδες ήταν καθ' οδόν προς τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν χτυπήματα με ρουκέτες. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το μπαράζ.

Κτίριο στη βιομηχανική περιοχή Naaman φαίνεται να πλήττεται από απεργία και να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, όπως απεικονίζεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το N12.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.