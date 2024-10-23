Λογαριασμός
Χτύπημα σε προάστιο της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ - Δείτε βίντεο

25 εκτοξεύσεις βλημάτων εντοπίστηκαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ, αφού ακούστηκαν σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία, την Κεντρική Γκαλί και τον Κόλπο της Χάιφα

Χάιφα

Απευθείας χτύπημα στο προάστιο Κιριάτ Μπιαλικ της Χάιφα έλαβε χώρα την Τετάρτη. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η IAF αναχαίτισε συνολικά τέσσερα drone το πρωί της Τετάρτης μετά από σειρήνες που ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, ανέφεραν οι IDF.

Επιπλέον, 25 εκτοξεύσεις βλημάτων εντοπίστηκαν να κατευθύνονται από τον Λίβανο στο Ισραήλ, αφού ακούστηκαν σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία, την Κεντρική Γκαλί και τον Κόλπο της Χάιφα, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα περισσότερα από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλα χτυπήθηκαν σε εντοπισμένες περιοχές. 

Στη συνέχεια, η MDA είπε ότι ιατρικές ομάδες ήταν καθ' οδόν προς τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν χτυπήματα με ρουκέτες. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το μπαράζ. 

Κτίριο στη βιομηχανική περιοχή Naaman φαίνεται να πλήττεται από απεργία και να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, όπως απεικονίζεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το N12.

Πηγή: skai.gr

