Κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου αλλά και ενώπιον του δράστη- πρώην συζύγου της έδωσε σήμερα η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που επί μία δεκαετία ναρκωνόταν από τον Ντομινίκ Πελικό, για να γίνει στη συνέχεια έρμαιο βιασμών από άνδρες που ο ίδιος προσκαλούσε στο σπίτι της.

«Πώς μπόρεσες να φέρεις αυτούς τους ξένους στην κρεβατοκάμαρά μου;»

Ξεκινώντας να μιλάει στο δικαστήριο η Ζιζέλ Πελικό θέλησε να απευθυνθεί αρχικά στο σύζυγό της αποκαλώντας της Ντομινίκ. «Τόσες φορές, είπα στον εαυτό μου πόσο τυχερή είμαι που σε έχω δίπλα μου». Όπως είπε, τη φρόντιζε όταν νόμιζε ότι ήταν άρρωστη με νευρολογικά προβλήματα (τα οποία αργότερα διαπιστώθηκε ότι οφείλονταν στην νάρκωση).

«Με πήγε σε νευρολόγο, σε άλλους ειδικούς όταν ανησυχούσα. Ήρθε μαζί μου και στον γυναικολόγο. Για μένα, ήταν κάποιος που εμπιστευόμουν πλήρως».

«Πώς μπορεί ο τέλειος άντρας να έχει φτάσει σε αυτό; Πώς μπόρεσες να με πρόδωσες σε αυτό το σημείο; Πώς μπόρεσες να φέρεις αυτούς τους ξένους στην κρεβατοκάμαρά μου;» είπε η Πελικό κοιτάζοντας κατάματα τον σύζυγό της,

«Το προφίλ ενός βιαστή δεν είναι κάποιος που συναντάται σε πάρκινγκ αργά το βράδυ. Ένας βιαστής μπορεί επίσης να είναι στην οικογένεια, ανάμεσα στους φίλους μας. Είδα έναν από τους κατηγορούμενους στο περίπτερο την περασμένη εβδομάδα που μπήκε στην κρεβατοκάμαρα και στο σπίτι μου χωρίς συγκατάθεση. Αυτός ο άντρας, ήρθε να βιάσει μια αναίσθητη, 57χρονη γυναίκα – είμαι και εγώ μητέρα και γιαγιά... Θα μπορούσα να ήμουν η γιαγιά του. Είμαι μια γυναίκα που έχει καταστραφεί ολοσχερώς, και δεν ξέρω πώς μπορώ να το ξεπεράσω αυτό.

Σχετικά με το γεγονός πως ήθελε να διεξαχθεί μια ανοιχτή δίκη και όχι κεκλεισμένων των θυρών όπως συνηθίζεται σε τέτοιες υποθέσεις η Πελικό είπε: «Ήθελα όλες οι γυναίκες θύματα βιασμού –όχι μόνο όταν έχουν ναρκωθεί, ο βιασμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα – θέλω αυτή η γυναίκα να πει: "η κυρία Πελικό το έκανε, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς". Όταν σε βιάζουν υπάρχει ντροπή, και δεν είναι δική μας η ντροπή – είναι για αυτούς».

«Κάποια πρωινά ένιωθα ότι ήμουν έξω από τα νερά μου - όπως όταν γεννάς»

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου της έθεσε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την προετοιμασία των ναρκωτικών που χρησιμοποιούνταν για την καταστολή της. Όπως είπε ο κατηγορούμενος έφτιαχνε τα ναρκωτικά στο σπίτι και της τα σέρβιρε είτε στα γεύματα είτε στο επιδόρπιο σε κάποιο παγωτό για παράδειγμα μετά το δείπνο.

«Θυμάστε στιγμές που ο Ντομινίκ Πελικό σας προσκάλεσε να πιείτε συγκεκριμένα πράγματα ή να φάτε συγκεκριμένα πιάτα;» την ρώτησε ο πρόεδρος.

«Έκανε πολλά γεύματα. Παρατήρησα ότι ήταν προσεκτικός. Ξέρω ότι ένα βράδυ ήρθε να με πάρει στο σταθμό της Αβινιόν μετά από 10 μέρες με τα εγγόνια μου. Είχε ήδη ετοιμάσει το γεύμα - πουρέ πατάτας. Δύο πιάτα ήταν ήδη στο φούρνο. Έβαλα ελαιόλαδο στις πατάτες μου και εκείνος έβαλε βούτυρο, οπότε ήταν εύκολο να καταλάβω ποιο πιάτο ήταν δικό του.

Θα πίναμε ένα ποτήρι λευκό κρασί μαζί. Δε βρήκα ποτέ κάτι περίεργο για τις πατάτες μου. Τελειώσαμε το φαγητό. Συχνά, όταν είχε ποδοσφαιρικό αγώνα στην τηλεόραση, τον άφηνα να τον δει μόνος του. Έφερε το παγωτό μου στο κρεβάτι, όπου ήμουν, την αγαπημένη μου γεύση, το βατόμουρο. Και σκέφτηκα, "Τι τυχερή που είμαι, αυτό είναι έρωτας". Ποτέ δεν ένιωσα την καρδιά μου να φτερουγίζει, δεν ένιωσα τίποτα. Ξυπνούσα με τις πιτζάμες μου. Τα πρωινά ήμουν πιο κουρασμένη από το συνηθισμένο, αλλά περπατούσα πολύ και νόμιζα ότι ήταν από αυτό» είπε η Ζιζέλ Πελικό.

Σχετικά με αυτή την κούραση αλλά και τη σύγχυση που συνέχιζε τα πρωινά η ίδια λέει πως συμβουλεύτηκε τρεις γυναικολόγους. «Συμβουλεύτηκα τρεις γυναικολόγους. Αρκετές φορές είχα ξυπνήσει και ένιωθα ότι ήμουν έξω από τα νερά μου - όπως συμβαίνει όταν γεννάς».

«Ξέρω ότι το πρωί παίρνω το πρωινό μου στην κουζίνα, είναι βασικό, χυμός πορτοκαλιού, τοστ, μαρμελάδα, μέλι. Θα μπορούσε να το είχε βάλει στον χυμό πορτοκαλιού ή στον καφέ μου.».

Όπως είπε ένα πρωινό πήγε στο κομμωτήριο έπειτα από ραντεβού που είχε και τότε ο σύζυγός της επέμενε να την πάει εκείνος. Η ίδια λέει πως βρισκόταν σε σύγχυση εκείνη τη μέρα, σαν να είχε πάθει μπλακ άουτ, τόσο που δε θυμόταν το κούρεμα ή το styling που ήθελε να κάνει.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος τη ρώτησε για το τι φορούσε στα βίντεο καθώς ο κατηγορούμενος κατέθεσε ότι όταν την νάρκωνε τις έβγαζε τις πιτζάμες, την έντυνε με άλλα εσώρουχα και στη συνέχεια τις έβαζε τις πιτζάμες.

«Είχα δύο συρτάρια από τα εσώρουχά μου, ήξερα καλά τα εσώρουχά μου. Φορούσα άσπρα ή πορτοκαλί χρώματα, είχα κάλτσες σε λευκό χρώμα, είχα μαύρο καλσόν. Τα εσώρουχα στα βίντεο δεν είναι τα εσώρουχά μου. Αυτό που είδα στα βίντεο δε μου ανήκουν, κάπου πρέπει να το είχε κρατήσει αλλά δεν ξέρω».

«Ήταν βιασμός»

Ο πρόεδρος είπε στο δικαστήριο ότι ένας από τους κατηγορούμενους είπε ότι ο Ντομινίκ Πελικό είχε μιλήσει για εκδίκηση εναντίον της Ζιζέλ επειδή κάποτε είχε σχέση εκτός γάμου. Όταν ρωτήθηκε γι΄αυτό η Ζιζέλ είπε: «Έχω σκεφτεί συχνά ότι ίσως δε συνήλθε ποτέ από το γεγονός ότι είχα γνωρίσει κάποιον στη ζωή μου. Συχνά ένιωθα υπεύθυνη. Σκέφτηκα: "μήπως ήταν εκδίκηση, επειδή είχε υποφέρει τόσο πολύ από αυτή την υπόθεση;" Αλλά ήταν χρόνια μετά, είχαμε μιλήσει γι 'αυτό.Ο πρώτος άντρας που ήξερα ήταν ο άντρας μου, ο δεύτερος ήταν ο εραστής μου. Είχαμε μιλήσει και γι' αυτό».

Η Ζιζέλ Πελικό ρωτήθηκε επίσης για ένα βίντεο που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο με τον σύζυγό της, στο οποίο ακούγεται ξεκάθαρα να λέει εκείνη «Σταμάτα, σταμάτα, αυτό πονάει» και να μιλάει με μια φωνή που δεν είναι «φυσιολογική» - ίσως επειδή ήταν στα πρώτα στάδια της νάρκωση.

Όταν ο πρόεδρος τη ρώτησε: «Πιστεύετε ότι ήταν συναινετικό;» Εκείνη απάντησε: «Ήταν βιασμός, φυσικά ήταν βιασμός».

Ερωτηθείσα από έναν δικαστή για το πώς ο Ντομινίκ Πελικό έμαθε για την εξωσυζυγική της σχέση, λέει ότι του το είχε πει. «Ήμουν στο μπάνιο», λέει η Ζιζέλ. «Είχε αμφιβολίες. Είδε ότι δεν ήμουν το ίδιο άτομο. είπα: "πρέπει να του το πω", και το παραδέχτηκα. Για εκείνον ήταν πολύ δύσκολο. Δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε μια στιγμή ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό».

Ερωτηθείσα για το αν ο σύζυγός της την αποκαλούσε «la bourgeoise» σε μερικούς από τους άντρες που φέρεται να είχε στρατολογήσει για να τη βιάσουν, η ίδια απάντησε: «Είναι ενδιαφέρον. Πάντα μου άρεσε να βγαίνω καλοντυμένη, πάντα έτσι ήμουν στη ζωή μου, στη δουλειά, ακόμα και σήμερα. Όταν πηγαίνω στην αγορά, είμαι πάντα καλοντυμένη. Αν λοιπόν ο τρόπος ντυσίματος και ο τρόπος ύπαρξης μου ήταν αστικός... πάντα με ενδιέφερε η λογοτεχνία και η μουσική.

«Σήμερα, πάνω απ' όλα, είμαι θύμα»

Ερωτηθείσα από τον δικηγόρο της αν θα έπρεπε να αναρωτηθεί εάν ήταν υπεύθυνη για αυτό που συνέβη, η Ζιζέλ Πελικό είπε: «Φυσικά σήμερα δεν αισθάνομαι υπεύθυνη για τίποτα. Σήμερα, πάνω απ' όλα, είμαι θύμα».

Αφού άκουσε συζύγους ή φίλες ή φίλους στο δικαστήριο να λένε ότι ο κατηγορούμενος δε φαινόταν ικανός για βιασμό, λέει: «Πρέπει να προχωρήσουμε στην κουλτούρα του βιασμού στην κοινωνία». Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν τον ορισμό του βιασμού, προσθέτει.

«Είναι αλήθεια ότι ακούω πολλές γυναίκες και άντρες που λένε ότι είσαι πολύ γενναία. Λέω ότι δεν είναι γενναιότητα, είναι θέληση και αποφασιστικότητα να αλλάξει η κοινωνία».

«Όταν γνώρισα τον Ντομινίκ, παρόλο που έχασα τη μητέρα μου πολύ μικρή, ήμουν πάντα περιτριγυρισμένη από αγάπη, [από] τη γιαγιά μου, τη θεία μου. Πάντα ήμουν σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ο Ντομινίκ ήταν το αντίθετο, είχε πατέρα - τύραννο, έδινε όλο τον μισθό του στους γονείς του. Η διαφορά ήταν ότι - είχε πολύ θυμό, επίκριση ...»

Ο Ντομινίκ έλεγε ότι όταν τη γνώρισε ήρθε σε μια οικογένεια -την οικογένειά της- όπου υπήρχε πολλή αγάπη και ευγένεια. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ τους, είπε. Λέει ότι η οικογένειά της τον στήριζε πάντα, όπως και η ίδια: «Πάντα προσπαθούσα να βρω μια ισορροπία όπου τα πράγματα ήταν καλά για εμάς».

Όπως λέει προσπάθησε να αντισταθμίσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχε περάσει ο πρώην σύζυγός της.

Σχετικά με την κόρη της Caroline

Η Ζιζέλ Πελικό ρωτήθηκε επίσης από τον δικηγόρο υπεράσπισης για την κόρη της, Caroline, η οποία είχε πει ότι ένα βράδυ είδα τον πατέρα της να πιάνει τη μητέρα της από το λαιμό να τη σηκώνει από το έδαφος και να της λέει ότι θα τη σκότωνε.

«Αυτό το περιστατικό έγινε όταν ανακάλυψε την εξωσυζυγική σχέση;» ρωτήθηκε η Ζιζέλ η οποία και παραδέχτηκε ότι το περιστατικό είναι αληθινό. «Ήταν ένα κοριτσάκι 8 ετών, δε λέει ψέματα, αλλά είδε μια σκηνή στο μπάνιο όταν ο πατέρας της ήρθε προς το μέρος μου. Με κούνησε από το γιακά, έτσι είναι».

«Ανακάλυψα ότι ο Ντομινίκ είχε βιαστεί»

Η Ζιζέλ Πελικό ρωτήθηκε αν γνώριζε για τα απομνημονεύματα που είχε γράψει ο Ντομινίκ το 2011. Όπως είπε είχε πάρει το χειρόγραφο στις διακοπές για να το διαβάσει. Διαβάζοντάς το ανακάλυψε ότι ο Ντομινίκ είχε βιαστεί ως παιδί. «Μου έκανε εντύπωση αυτό. Δεν είχα καταλάβει πριν ότι τον είχαν βιάσει...».

Τέλος, η Πελικό ρωτήθηκε για το περιστατικό με το σούπερ μάρκετ το 2020 όπου ο Ντομινίκ είχε πιαστεί επ' αυτοφώρω να βιντεοσκοπεί κάτω από γυναικείες φούστες.

Η Ζιζέλ Πελικό απάντησε ότι πίστευε ότι εκείνη τη στιγμή, νόμιζε ότι ήταν η πρώτη φορά που τον σταμάτησαν για αυτή τη συμπεριφορά και ένιωσε τότε ότι θα μπορούσε να τον συγχωρήσει αν ζητούσε συγγνώμη από τις γυναίκες που είχε βάλει στο στόχαστρο.

Αλλά κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, λέει, έμαθε ότι είχε πιαστεί το 2010 για το ίδιο αδίκημα, σε ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Παρισιού.

Λέει ότι δεν ενημερώθηκε γι' αυτό το 2010 και ότι αν είχε ενημερωθεί, μπορεί να τον είχε εγκαταλείψει - αντί να υπομένει μια δεκαετία βιασμού.

«Έχασα δέκα χρόνια από τη ζωή μου», λέει η Ζιζέλ. «Αν είχα μάθει για το περιστατικό το 2010, θα ήμουν πολύ πιο προσεκτική για τα ψυχικά μου λάθη».

Η Ζιζέλ Πελικό αναμένεται να μιλήσει ξανά στα επόμενα στάδια της δίκης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου.

