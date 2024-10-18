Κίεβο: Σχεδόν 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη Ρωσία, εκπαιδεύονται για μάχη στην Ουκρανία

Σχεδόν 11.000 στρατιώτες της Βόρεια Κορέας εκπαιδεύονται στην ανατολική Ρωσία για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, υποστηρίζει στο ενημερωτικό σάιτ The War Zone ο επικεφαλής της Ουκρανικής Διεύθυνσης Αμυντικών Πληροφοριών (GUR).



«Θα είναι έτοιμοι [να πολεμήσουν στην Ουκρανία] την 1η Νοεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υποστράτηγος Κίριλο Μπουντάνοφ στο TWZ.



Τα βορειοκορεατικά στρατεύματα θα χρησιμοποιήσουν ρωσικό εξοπλισμό και πυρομαχικά, διευκρίνισε ο Μπουντάνοφ. Το πρώτο μέρος των 2.600 στρατιωτών θα μεταβεί στο Κουρσκ, όπου έχει εισβάλει η Ουκρανία. Δεν είναι σαφές πού θα πάνε τα εναπομείναντα βορειοκορεατικά στρατεύματα, πρόσθεσε.



«Δεν έχουμε πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή», παραδέχθηκε ο Μπουντάνοφ. Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν ήδη σκοτωθεί στην Ουκρανία.



Τα σχόλια του Μπουντάνοφ ήρθαν αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι υπάρχουν περίπου 10.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες που ετοιμάζονται να πολεμήσουν τη χώρα του για λογαριασμό της Ρωσίας.



Η Βόρεια Κορέα συμμετέχει de facto στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πλευρό της Ρωσίας επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο Ζελένσκι μιλώντας στην ουκρανική Βουλή.

«Μεταφέρονται όπλα και άνθρωποι από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, το επιβεβαίωσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι περίπου 1,4 εκατ. νέοι κατατάχθηκαν ή επανεντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). Οι νέοι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν σε έναν «ιερό πόλεμο για την καταστροφή του εχθρού με τα όπλα της επανάστασης», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.



Την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Βόρεια Κορέα ότι ενισχύει με στρατιώτες τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τον έχουν ενημερώσει σχετικά με την «εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο» που μαίνεται στην Ουκρανία.

