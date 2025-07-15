Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στην Τρίπολη της Λιβύης, με Βρετανούς διπλωμάτες να δέχονται πυρά από ένοπλο, μετά από καταδίωξη.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφτηκε από αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico, δύο οχήματα της βρετανικής πρεσβείας, που μετέφεραν διπλωματικό προσωπικό, κινούνταν περίπου στις 6 το πρωί από το αεροδρόμιο Μιτίγκα προς μια κατοικημένη περιοχή της λιβυκής πρωτεύουσας.

Τότε, στον δρόμο τους βρέθηκε ένα Toyota Land Cruiser, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Η αυτοκινητοπομπή προσπάθησε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει το ύποπτο όχημα, αλλά ο οδηγός συνέχισε την καταδίωξη, πυροβολώντας κατά των βρετανικών οχημάτων.

Από τα πυρά προκλήθηκαν ζημιές στα οχήματα, ωστόσο από το περιστατικό ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Γνώση του περιστατικού έλαβε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ένας αξιωματούχος στο Politico.

Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το κίνητρο του ενόπλου που πυροβόλησε κατά της βρετανικής αυτοκινητοπομπής. Αξιωματούχοι εκτιμούν πως την επίθεση έκανε μέλος της πολιτοφυλακής General Service Apparatus, η οποία υποστηρίζεται από την κυβέρνηση στην Τρίπολη.

Τελικά, όμως οι Βρετανοί έκριναν ότι επρόκειτο για περιστατικό οδικής βίας, λέει ένας από τους αξιωματούχους.

Σημειώνεται πως η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τη διοίκηση στην Τρίπολη και έχει καλές σχέσεις με την ηγεσία της, οπότε είναι απίθανο μια από τις πολιτοφυλακές της να κάνει μια τέτοια επίθεση στο διπλωματικό σώμα της χώρας.

Οι αρχές της Τρίπολης δεσμεύτηκαν πάντως να διερευνήσουν την υπόθεση.



