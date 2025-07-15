Αντιπολίτευση: Ο Ερντογάν σχεδιάζει κοινοπολιτεία των μουσουλμάνων

«Ο Ερντογάν σχεδιάζει κοινοπολιτεία των μουσουλμάνων» λέει η τουρκική αντιπολίτευση.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος ρωτά: «Από πότε έγινε έγκλημα να υποστηρίζει κάποιος το Ισλάμ και την ενότητα»

Oζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Εμφανίστηκε και μιλάει για Κούρδους, Τούρκους και Άραβες. Μιλάει για Κούρδους, Τούρκους και Άραβες. Το σχέδιο του είναι το εξής. Το κόμμα DEM να εκπροσωπεί τους Κούρδους, το MHP να εκπροσωπεί τους Τούρκους και ο ίδιος να είναι ο εκπρόσωπος των Αράβων. Θα χτίσει μια ενότητα, σε αυτή την ενότητα δεν θα υπάρχει η συνείδηση του πολίτη και της ιθαγένειας, αλλά θα υπάρχει η συνείδηση της συλλογικής κοινότητας των Μουσουλμάνων! Θα χτίσει μια νέα συμμαχία με βάση το Ισλάμ των Σουνιτών και θα προχωρήσει με αυτήν εδώ τη συμμαχία.

» Σε αυτήν εδώ τη χώρα στην Τουρκία, δεν θα σου επιτρέψουμε να κάνεις σχεδιασμούς με την Κοινοπολιτείας των Μουσουλμάνων, να ασκείς θρησκευτική πολιτική να κάνεις υπολογισμούς με αιρέσεις».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Μας κατηγορεί για πολιτική υπέρ της ενότητας των Μουσουλμάνων. Τον καημένο! Αν είναι δυνατόν! Από πότε έχει θεωρείται έγκλημα το να υποστηρίζεις, την ενότητα, την συνύπαρξη και την επιβίωση της συλλογικής κοινότητας των Μουσουλμάνων. Ποιο είναι το φταίξιμο το να υποστηρίζει κάποιος να υποστηρίζει την ενότητα των του Ισλαμικού κόσμου; Είστε τόσο απόμακροι από τη θρησκεία και τα πιστεύω του λαού; Είστε τόσο ξένοι με την Τουρκία και τον ισλαμικό κόσμο;».

Πηγή: skai.gr

