Ρωσία: Χολιγουντιανή καταδίωξη - Αστυνομικοί ανοίγουν πυρ σε κλέφτη αυτοκινήτων

Χολιγουντιανή καταδίωξη στα βάθη της Ρωσίας κατέγραψε αστυνομική κάμερα. Το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε βίντεο από έναν κλέφτη αυτοκινήτων που καταδιώκεται και πυροβολείται στην περιοχή του Ιρκούτσκ. Οι αστυνομικοί φαίνεται ότι άνοιξαν πυρ χτυπώντας τα λάστιχα του αυτοκινήτου, που είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα, με συνέπεια ο δράστης να χάσει τον έλεγχο και να συλληφθεί.

