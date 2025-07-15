Όπλα στην Ουκρανία και δασμοί στη Ρωσία: Tο σχέδιο Τραμπ και η Μόσχα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι είναι δυσαρεστημένος και απογοητευμένος με τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθισμένο στο πλευρό του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μιλώντας χθες, Δευτέρα από το Οβάλ Γραφείο, ανακοίνωσε ότι υπήρξε συμφωνία ώστε ο Ουάσινγκτον να στείλει όπλα στην Ουκρανία αλλά το ΝΑΤΟ να τα πληρώσει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιβαρυνθεί κανένας Αμερικανός φορολογούμενος σχετικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύθηκε, επίσης, να επιβάλλει δευτερογενείς δασμούς στη Ρωσία, ύψους 100%, εάν δεν τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εντός των επόμενων 50 ημερών. Οι εν λόγω δασμοί που στοχεύουν στα οικονομικά συμφέροντα της Μόσχας αλλά και κατά χωρών, οι εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως για παράδειγμα η Ινδία που εξακολουθεί να αγοράζει το ρωσικό πετρέλαιο.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία είναι εμφανής. Το ίδιο όμως ισχύει και για τη στάση που διατηρούσε απέναντι στη Ρωσία και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Και στις δύο περιπτώσεις η μετατόπιση του Αμερικανού προέδρου είναι τεράστια. Αρκει κανείς να θυμηθεί πως από την ημέρα επιστροφής του στον Λευκό Οίκο αρνήθηκε να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας όσον αφορά στη ρωσική εισβολή για την οποία κατηγορήθηκε εκτός από τον προκάτοχο του Μπάιντεν ακόμη και το ίδιο το Κίεβο.

Πλέον αυτό αλλάζει, καθώς αυξάνοντας τις προμήθειες όπλων προς την Ουκρανία ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει πως και έχει κουραστεί από τη στάση του Πούτιν αλλά και πως αναγνωρίζει το δικαίωμα του Κιέβου να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως παραμένει πιστός στο δόγμα του «πρώτα η Αμερική» και γι’ αυτόν τον λόγο χθες παρουσίασε αυτή την αλλαγή στάσης του ως μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την οποία κερδίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα αμερικανικά όπλα που πωλούνται στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι με τη σειρά τους θα προμηθεύονται στην Ουκρανία ή θα τα χρησιμοποιούν για να αναπληρώσουν τα δικά τους αποθέματα ενόσω προμηθεύονται εκείνοι το Κίεβο με την όπλα.

Όλες οι λεπτομέρειες δεν έχουν ξεκαθαρίσει, προς το παρόν, απολύτως ακόμη, όπως για παράδειγμα εάν τα όσα θα αγοράζονται μόνο από τους Ευρωπαίους συμμάχους ή από ολόκληρη τη Συμμαχία.

Επίσης ακόμη δεν είναι σαφές για τι είδους όπλα μιλάμε και εάν σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Ενδεικτικά, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε πως η συμφωνία αφορά πάντα, συμπεριλαμβανομένων και των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, που το Κίεβο χρειάζεται προκειμένου να είναι σε θέση να προστατεύεται από τις μεγάλες πυραυλικές επιθέσεις της Μόσχας.

Αυτό το οποίο ωστόσο είναι ήδη βέβαιο είναι πως ήδη διανύουμε την πρώτη ημέρα του τελεσίγραφου των 50 ημερών Τραμπ προς τη Μόσχα για την επιβολή δευτερογενών δασμών. Εάν όμως η Μόσχα θα καταφέρει να στρίψει το τιμόνι για ακόμη μία φορά ή εάν θα συρθεί τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι κάτι που κανείς δεν γνωρίζει ακόμη, όπως επίσης το ίδιο ισχύει και όσον αφορά στη στάση Τραμπ περί επιβολής αυστηρών δασμών εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

