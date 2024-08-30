Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης Σαντίκ ελ Κεμπίρ δήλωσε πως ο ίδιος και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα για να «προστατεύσουμε τις ζωές μας» από πιθανές επιθέσεις ένοπλων πολιτοφυλακών, αναφέρει σήμερα δημοσίευμα των Financial Times.

«Πολιτοφυλακές απειλούν και τρομοκρατούν μέλη του προσωπικού της τράπεζας και μερικές φορές απάγουν τα παιδιά τους και συγγενείς για να τους αναγκάσουν να πάνε στη δουλειά», είπε ο Καμπίρ τηλεφωνικώς στην εφημερίδα.

Είπε επίσης πως οι προσπάθειες του προσωρινού πρωθυπουργού Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπεϊμπά να τον αντικαταστήσει είναι παράνομες και αντίθετες με τις συμφωνίες που διαπραγματεύθηκε ο ΟΗΕ σχετικά με τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας.

Η κρίση σχετικά με τον έλεγχο της ΚΤΛ προκαλεί άλλο ένα επίπεδο αστάθειας στη Λιβύη, σημαντική πετρελαιοπαραγωγό χώρα που χωρίζεται σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της χώρας.

Η αποστολή υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη ζήτησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα να ανασταλούν οι μονομερείς αποφάσεις, να αρθεί η κατάσταση ανωτέρας βίας σε περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου, να σταματήσουν η κλιμάκωση και η χρήση βίας, και να προστατευθούν οι υπάλληλοι της κεντρικής τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

