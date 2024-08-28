Ο στρατηγός Μάικλ Λάνγκλι, που υπηρετεί στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), και ο Τζέρεμι Μπεντ, επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας στην Τρίπολη, συναντήθηκαν χθες Τρίτη στη Βεγγάζη με τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) και βασικού υποστηρικτή μιας από τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις της Λιβύης, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ μέσω X.

.@USAfricaCommand General Langley and Chargé d'Affaires Berndt met today with LNA commander Haftar in #Benghazi to discuss the commitment of the United States to strengthen our partnership with Libyans from all parts of the country, as well as U.S. support for Libyan efforts to… pic.twitter.com/VjvlL2fOt9 August 27, 2024

Η Ουάσιγκτον παροτρύνει «όλα» τα μέρη στη Λιβύη να συμμετάσχουν «με εποικοδομητικό τρόπο σε διάλογο» για να «διατηρηθεί η σταθερότητα» και να αποφευχθεί περαιτέρω «κλιμάκωση των τρεχουσών εντάσεων», με τη συμβολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL στα αγγλικά, MANUL στα γαλλικά), ανέφερε η αμερικανική διπλωματική αντιπροσωπεία, με φόντο τη διακοπή μεγάλου μέρους των εξαγωγών πετρελαίου και αερίου της χώρας, έπειτα από την απόφαση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) να καθαιρέσει τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης.

