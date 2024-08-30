Η αστυνομία ηθών του Αφγανιστάν, που εξαρτάται από το υπουργείο Προώθησης της Αρετής, δεν θα συνεργάζεται πλέον με την αποστολή του ΟΗΕ στη χώρα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Η απόφαση ελήφθη αφού η UNAMA εξέφρασε την «ανησυχία» της για ένα νομοσχέδιο που επικύρωσαν πρόσφατα οι Ταλιμπάν, το οποίο επιβάλλει, μεταξύ άλλων, νέους περιορισμούς στις γυναίκες.

«Λόγω της συνέχισης της προπαγάνδας της, το υπουργείο Προώθησης της Αρετής δε θα προσφέρει καμία στήριξη και δε θα συνεργάζεται πλέον με την αποστολή αρωγής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA), η οποία θα θεωρείται πλέον εχθρική», πρόσθετε το υπουργείο.

«Επιθυμούμε οι διεθνείς οργανισμοί, οι χώρες και τα πρόσωπα που έχουν επικρίνει τον νόμο να σέβονται τις θρησκευτικές αξίες των μουσουλμάνων και να αποφεύγουν να κάνουν επικρίσεις και δηλώσεις που προσβάλλουν τις ιερές αξίες του ισλάμ», τόνισε το υπουργείο.

Ο νέος, αυστηρότερος νόμος με βάση τη σαρία και οι αντιδράσεις

Ο νέος νόμος, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη και βασίστηκε σε διάταγμα του 2022 του ανώτατου πνευματικού ηγέτη των Ταλιμπάν Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, ελέγχει κάθε πλευρά της κοινωνικής και ιδιωτικής ζωής των Αφγανών ακολουθώντας μια ιδιαίτερα αυστηρή εκδοχή της σαρίας, του ισλαμικού νόμου

Στα 35 άρθρα του το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν καλυμμένα το πρόσωπο και το σώμα τους όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού και να φροντίζουν να μην ακούγεται η φωνή τους.

Επίσης οι άνδρες απαγορεύεται να ξυρίζουν τις γενειάδες τους, να παραλείπουν τις προσευχές και τις νηστείες, όπως και να ακούν μουσική στο αυτοκίνητο.

Οι ποινές για την παραβίαση των κανόνων αυτών ξεκινούν από «συστάσεις, προειδοποιήσεις για ιερή τιμωρία, προφορικές απειλές» και φτάνουν ως «την κατάσχεση περιουσίας, κράτηση από μία ώρα ως τρεις ημέρες σε φυλακές και όποια άλλη τιμωρία κρίνεται προσήκουσα», διευκρίνισε το αφγανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Ο νόμος αυξάνει τους ήδη αφόρητους περιορισμούς στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, με τον απλό ήχο μιας γυναικείας φωνής έξω από το σπίτι να θεωρείται προφανώς παραβίαση των ηθικών κανόνων», έχει καταγγείλει η Ρόζα Οτουμπάγιεβα επικεφαλής της UNAMA.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων και δικαιωμάτων και των Αφγανών εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για τον νέο νόμο.

«Ο νόμος βασίζεται απόλυτα στις ισλαμικές διδαχές» που πρέπει να γίνονται σεβαστές και κατανοητές, ανέφερε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης σε χθεσινή του ανακοίνωση.

«Η απόρριψη των νόμων αυτών, χωρίς προσπάθεια να γίνουν κατανοητοί, είναι, κατά τη γνώμη μας, έκφραση αλαζονείας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

