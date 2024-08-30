Κρεμλίνο: Δεν έχουμε κάνει συμφωνία με τον ιδρυτή του Telegram

Το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει ποτέ καμία συμφωνία με τον ιδρυτή του Telegram Πάβελ Ντούροφ, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι δεν γνώριζε καμία συνάντηση μεταξύ του επιχειρηματία της τεχνολογίας και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ντούροφ συνελήφθη στη Γαλλία και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν στη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας που επιτρέπει πιθανές παράνομες συναλλαγές, εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, διακίνηση ναρκωτικών και απάτη.

Ο δικηγόρος του Ντούροφ είπε την Πέμπτη ότι ήταν «παράλογο» να θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν εγκλήματα που διαπράττονται στην εφαρμογή.

«Δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ντούροφ και του Κρεμλίνου», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Το γεγονός ότι επισκέφτηκε τη Ρωσία, είναι επειδή είναι Ρώσος πολίτης, κυκλοφορεί ελεύθερα και άρα φυσικά επισκέφτηκε τη Ρωσία.

«Δεν υπήρξαν συμφωνίες μεταξύ του Κρεμλίνου και του Ντούροφ», είπε ο Πεσκόφ απαντώντας σε περαιτέρω ερωτήσεις.

Ο Πεσκόφ είπε ότι από όσο γνώριζε, ο Πούτιν και ο Ντούροφ δεν είχαν συναντηθεί ποτέ.

Η Ρωσία, μετά από χρόνια πίεσης στον Ντούροφ και τις τεχνολογικές του επιχειρήσεις, έχει συσπειρωθεί πίσω του , με τον Πεσκόφ να λέει αυτή την εβδομάδα ότι η υπόθεση εναντίον του δεν πρέπει να μετατραπεί σε πολιτική δίωξη.

Η Μόσχα προσπάθησε και απέτυχε να μπλοκάρει το Telegram, το οποίο έχει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο χρήστες, το 2018, και έχει απαιτήσει από την πλατφόρμα να παραδώσει δεδομένα στο παρελθόν, κάτι που ο Ντούροφ λέει ότι αρνήθηκε να κάνει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ένταση στις γαλλορωσικές σχέσεις, ενώ η Μόσχα κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι βρίσκεται πίσω από την κράτηση του Ντούροφ, κατηγορία που το Παρίσι έχει αρνηθεί.



