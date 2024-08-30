Γερμανικές αρχές προειδοποίησαν για εμπρηστικούς μηχανισμούς που στέλνονται από αγνώστους μέσα σε πακέτα, μετέδωσε σήμερα το Γερμανικό Πρακτορείο (DPA), επικαλούμενο μήνυμα που εστάλη σε αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες επιμελητείας.

Τα πακέτα στέλνονται από ευρωπαϊκές τοποθεσίες σε άλλες τοποθεσίες στην ίδια ήπειρο και πιάνουν φωτιά στη διαδρομή, αναφέρεται στο τηλεγράφημα του DPA.

Η ειδοποίηση ασφαλείας εκδόθηκε από την υπηρεσία αντικατασκοπείας BfV, καθώς και από την ομοσπονδιακή εγκληματολογική υπηρεσία BKA, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

