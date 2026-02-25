Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ενώ ο δράστης, 32 ετών, σκοτώθηκε από αστυνομικό.

Η αστυνομία είχε λάβει αναφορές για άνδρα που παραβίαζε ασφαλιστικά μέτρα και βρισκόταν καθ' οδόν προς το σημείο της επίθεσης στην Τακόμα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο άνδρας μαχαίρωνε κόσμο έξω από σπίτι περίπου στις 09:30 τοπική ώρα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού υπέστησαν επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι χθες Τρίτη, ενώ ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από σφαίρες αστυνομικού όχι μακριά από το Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ως αυτό το στάδιο λεπτομέρειες για τα θύματα. Μόνο η ηλικία του φερόμενου ως δράστη, 32 ετών, έχει γίνει γνωστή.

«Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις 09:30 (τοπική ώρα) ότι άνδρας μαχαίρωνε κόσμο έξω από σπίτι», καθώς η αστυνομία βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς το σημείο αφού ενημερώθηκε για την παρουσία προσώπου το οποίο παραβίαζε ασφαλιστικά μέτρα, κοντά στην Τακόμα, περίπου μια ώρα από το Σιάτλ, στην πολιτεία Ουάσιγκτον, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς.

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν», ανάμεσά τους «ο ύποπτος, άνδρας 32 ετών», από τις σφαίρες αστυνομικού, ενώ «πέμπτο θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Photo Credits: fox5dc.com

Πηγή: skai.gr

