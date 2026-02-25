Τουρκικό μαχητικό F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Turkish AF F-16 Crashes During Mission Flight in Balıkesir: 1 Pilot Martyred 🙏 pic.twitter.com/WoZ4D3lu2O February 25, 2026

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ.

Το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αποστολής, αφού χάθηκε η επαφή με τον ασύρματο και το ραντάρ στις 00:56 τοπική ώρα.

Αμέσως αναπτύχθηκαν ομάδες έρευνας και διάσωσης και αργότερα εντοπίστηκαν τα συντρίμμια.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής.

🇹🇷 A Turkish F-16 fighter jet from the 9th Main Jet Base Command in Balıkesir crashed during a mission after radio and radar contact was lost at 00:56 local time.



Search and rescue teams were immediately deployed, and the wreckage was later located. The pilot was killed. An… pic.twitter.com/g3Vao9xkyU — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 24, 2026

Πηγή: skai.gr

