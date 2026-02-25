Λογαριασμός
Τουρκικό μαχητικό F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ - Νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ ανακοίνωσε ότι το F-16 ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων - Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Τουρκικό μαχητικό F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ.

Το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αποστολής, αφού χάθηκε η επαφή με τον ασύρματο και το ραντάρ στις 00:56 τοπική ώρα.

Αμέσως αναπτύχθηκαν ομάδες έρευνας και διάσωσης και αργότερα εντοπίστηκαν τα συντρίμμια.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής.

