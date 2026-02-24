Για άλλη μια φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο χείλος του πολέμου με το Ιράν. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά, σχολιάζει το Politico, επικαλούμενο επτά αναλυτές.



Στους οκτώ μήνες από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ (Trump) βομβάρδισε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο κόσμος έχει αλλάξει, και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει πάρει θάρρος. Δεν αντιμετώπισε πολλές αντιδράσεις μετά την προηγούμενη επίθεσή του στο Ιράν και «καλπάζει» πολιτικά μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα.



Τώρα ο Τραμπ εντείνει την πίεση στην Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, αναπτύσσοντας μια τεράστια «συλλογή» μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί από τον πόλεμο του Ιράκ. Εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ο Τραμπ απειλεί με μαζική επίθεση, με την επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος ως πιθανότητα.



Όπως πέρυσι, το Politico απευθύνθηκε και φέτος σε επτά ειδικούς για να εξακριβώσει τι πιστεύουν για τις τελευταίες κινήσεις του Τραμπ, τα πιθανά κέρδη ή τους κινδύνους της στρατιωτικής δράσης και πώς οι απόψεις τους μπορεί να έχουν αλλάξει.



Η γενική αντίληψη: Ο Τραμπ μπορεί να είναι έτοιμος να αναλάβει ρίσκα που είναι πολύ λιγότερο προβλέψιμα - και πολύ πιο θανατηφόρα - από τις προηγούμενες κινήσεις του για την αναδιαμόρφωση του πλανήτη.

«Δεν θα υπάρξει "TACO" αυτή τη φορά»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΪΑΝ ΚΡΟΚΕΡ



Ο Ράιαν Κρόκερ είναι επικεφαλής διπλωματίας και ασφάλειας στο RAND, και ήταν υπάλληλος Εξωτερικών Υπηρεσιών καριέρας που υπηρέτησε έξι φορές ως Αμερικανός πρέσβης σε: Αφγανιστάν, Ιράκ, Πακιστάν, Συρία, Κουβέιτ και Λίβανο.

Είναι απίθανο το Ιράν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για μηδενικό εμπλουτισμό, μηδενικούς βαλλιστικούς πυραύλους ή/και μηδενική υποστήριξη σε δυνάμεις πληρεξουσίων. Η Τεχεράνη τα θεωρεί αυτά ως κρίσιμα θεμέλια της νομιμότητας του καθεστώτος. Η εκπλήρωση των όρων της Ουάσιγκτον θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η μαζική συσσώρευση αμερικανικών δυνάμεων δεν μπορεί να διατηρηθεί επ' αόριστον. Δεν θα υπάρξει «TACO» (Trump Always Chickens Out - Ο Τραμπ Πάντα Κάνει Πίσω) αυτή τη φορά - ελλείψει συμφωνίας, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάβει δράση, πιθανώς περιορισμένη στην αρχή, σε μια προσπάθεια να εξαναγκάσει το Ιράν σε συμφωνία. Όταν αυτό δεν λειτουργήσει, και δεν θα λειτουργήσει, ο Τραμπ θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να καρατομήσει το καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της θεοκρατικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Αυτό θα απαιτήσει ακριβείς πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αποκτηθούν από ό,τι ήταν τον Ιούνιο.



Είναι σημαντικό οι αρχικές επιθέσεις να στοχεύσουν συνολικά τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν. Εάν το Ιράν μπορεί, θα τις χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχων και περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και του Ισραήλ. Αυτό που δεν θα κάνει ο Τραμπ είναι να διαθέσει χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ. Σε περίπτωση καρατόμησης του καθεστώτος, αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να ελέγξουν τα επόμενα γεγονότα. Είναι αδύνατο να προβλέψουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι δεν θα δούμε την εμφάνιση μιας κοσμικής δημοκρατίας με επικεφαλής τον γιο του Σάχη. Πολύ πιο πιθανό θα ήταν η κατάληψη της εξουσίας από μια ομάδα άγνωστων αξιωματικών και να ξεσπάσει μαζική βία στο εσωτερικό.

«Ο πρόεδρος Τραμπ... λειτουργεί χωρίς σαφείς στόχους ή στρατηγική»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΠΑΝΙΚΟΦ



Ο Τζόναθαν Πάνικοφ είναι διευθυντής της Πρωτοβουλίας Ασφάλειας Scowcroft στη Μέση Ανατολή του Ατλαντικού Συμβουλίου και πρώην αναπληρωτής αξιωματικός εθνικών πληροφοριών για την Εγγύς Ανατολή στο Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έμαθε ορθά ότι η στρατιωτική δράση μπορεί να λειτουργήσει - αλλά μπορεί να έχει υπερεκτιμήσει πόσο και πόσο συχνά. Πιθανότατα δεν είναι μόνο οι επιθέσεις του Ιουνίου που αύξησαν την εμπιστοσύνη του προέδρου Τραμπ στην ικανότητά του να επιτεθεί στο Ιράν με περιορισμένες αντιδράσεις, αλλά και η δολοφονία του αρχηγού της Ιρανικής Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, τον Ιανουάριο του 2020, καθώς και η στρατιωτική δράση που ανέλαβε στη Βενεζουέλα και η επιτυχία εκεί. Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να είναι σε θέση να παραδώσουν τον Ιρανό Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τον ίδιο τρόπο. Και οι επιθέσεις πάντα ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ότι αυτή είναι η στιγμή που το Ιράν αποφασίζει τελικά ότι διακυβεύεται η επιβίωση του καθεστώτος - πάντα ο μοναδικός κυρίαρχος στόχος του.



Αλλά χωρίς σαφείς στόχους για το τι αποσκοπούν να επιτύχουν οι επιθέσεις, δεν υπάρχει ευρύτερη στρατηγική για να προσδιοριστεί ποιοι κίνδυνοι αξίζει να αναληφθούν. Εάν η Τεχεράνη αποφασίσει ότι το καθεστώς διατρέχει κίνδυνο, τότε η απάντηση μπορεί να είναι εκτεταμένη και να περιλαμβάνει όχι μόνο επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ ή σε αμερικανικές βάσεις και προσωπικό στην περιοχή, αλλά ενδεχομένως και ασύμμετρες επιθέσεις, τόσο τρομοκρατικές όσο και κυβερνοεπιθέσεις, σε όλο τον κόσμο.



Το πρόβλημα είναι ότι τα ίδια τα λόγια του προέδρου, «η βοήθεια έρχεται», τον έχουν βάλει σε ένα «κουτί», καθιστώντας την έλλειψη σαφούς στρατηγικής έναν πιθανό μικρότερο κίνδυνο από το να μην επιτεθεί και να μην τηρήσει τον λόγο του. Εάν δεν το κάνει, θα ενδυναμώσει περαιτέρω το ιρανικό καθεστώς, το οποίο θα ήταν επιφυλακτικό για τις μελλοντικές απειλές του προέδρου, υπονομεύοντας την αποτρεπτική ικανότητα των ΗΠΑ. Επιπλέον, θα ενίσχυε την άποψη πολλών αραβικών κρατών που είναι ήδη αρνητικά απέναντι στην αξιοπιστία των ΗΠΑ και την αξία του λόγου του προέδρου Τραμπ, μια ιδέα την οποία σχεδόν σίγουρα θα αξιοποιήσουν το Πεκίνο και η Μόσχα.



Ούτε οι διαμαρτυρίες μήτε οι αεροπορικές επιδρομές είναι πιθανό να τερματίσουν την εξουσία του καθεστώτος από μόνες τους. Η ιστορία δείχνει ότι θα χρειαστεί είτε να μείνουν στην άκρη οι διάφορες ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, όπως συνέβη το 1979, είτε τουλάχιστον ένα μέρος του κατεστημένου ασφαλείας να στραφεί προς την αντιπολίτευση.



Αυτό που όλοι θα έπρεπε να έχουμε μάθει μέχρι τώρα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ, περισσότερο από πολλούς από τους προκατόχους του, λειτουργεί χωρίς σαφείς στόχους ή στρατηγική. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους εκεί που δεν υπήρχαν προηγουμένως, και ίσως οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ, εκτός από την περαιτέρω μείωση του προβλήματος των βαλλιστικών πυραύλων και των πυρηνικών του Ιράν, να φέρουν και δεκάδες χιλιάδες πολίτες πίσω στους δρόμους. Αλλά ενέχει επίσης τον κίνδυνο, για πρώτη φορά, οι ενέργειες του προέδρου έναντι του Ιράν να μην οδηγήσουν στην πραγματικότητα στο αποτέλεσμα που αναμένει και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικά μεγαλύτερες απειλές για το Ισραήλ, τους συμμάχους του Κόλπου και το προσωπικό των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Ένα παιχνίδι ποιος θα κάνει πρώτος την ‘’κότα’’»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΤΕΝΙΣ ΡΟΣ



Ο Πρέσβης Ντένις Ρος είναι διακεκριμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Ουάσινγκτον William Davidson για την Εγγύς Ανατολή και πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το τελευταίο του βιβλίο είναι το Statecraft 2.0: What America Needs to Lead in a Multipolar World.

«Προτού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύσει τις επιθέσεις του εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν —τις σημαντικότερες πυρηνικές υποδομές του Ιράν— είχα προβλέψει ότι αν επιτίθετο μόνο με περιορισμένο τρόπο, η σύγκρουση θα συγκρατούνταν. Αν όμως η επίθεση ήταν ευρύτερη και εκλαμβανόταν ως απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος, θα κλιμακωνόταν και δεν θα ήταν ελεγχόμενη. Παρόλο που επιτεθήκαμε και στις τρεις τοποθεσίες, η πρόθεση του Τραμπ περιοριζόταν στο πυρηνικό πρόγραμμα και οι Ιρανοί απάντησαν με τρόπο παρόμοιο με εκείνον μετά την εξόντωση του Κασέμ Σουλεϊμανί: Έδωσαν σήμα για το τι σκόπευαν να κάνουν πριν επιτεθούν στη βάση Αλ Ουντέιντ, επιτρέποντάς μας να περιορίσουμε τη ζημιά και μεταφέροντας το μήνυμα ότι δεν είχαν συμφέρον για κλιμάκωση. Είναι λοιπόν αυτό το μάθημα που πήρε ο Πρόεδρος Τραμπ: Ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις βία με περιορισμένο τρόπο για έναν περιορισμένο στόχο και το Ιράν θα απαντήσει αναλόγως;»



Το γεγονός ότι ο πρόεδρος προφανώς μιλάει τώρα για ένα πιο περιορισμένο χτύπημα για να προσπαθήσει να επιτύχει μια συμφωνία - και μόνο αν αυτό αποτύχει μπορεί τότε να εξετάσει ένα πολύ μεγαλύτερο χτύπημα με σκοπό να προκαλέσει την κατάρρευση του καθεστώτος - υποδηλώνει τα εξής: Πρώτον, πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει περιορισμένη βία για να επιτύχει μια συμφωνία και ότι οι Ιρανοί έχουν συμφέρον να διατηρήσουν τη σύγκρουση υπό έλεγχο. Δεύτερον, ότι αν δεν μπορεί να επιτύχει μια πυρηνική συμφωνία - η οποία φαίνεται να είναι αυτό που τον απασχολεί, ακόμη και όταν άλλοι μιλούν για βαλλιστικούς πυραύλους, υποστήριξη σε πληρεξούσιους και τη μεταχείριση των πολιτών του Ιράν - θα ανεβάσει τον πήχη, αλλά πολύ αργότερα.



Το πρόβλημα είναι ότι οι Ιρανοί φαίνεται τώρα να αισθάνονται ότι ο Τραμπ μπορεί να αποθαρρυνθεί από τις απειλές τους να επιτεθούν σε δυνάμεις, συμφέροντα και φίλους των ΗΠΑ σε όλη την περιοχή. Τον ερμηνεύουν ως να επιθυμεί μόνο μια περιορισμένη σύγκρουση και απειλούν με μια πολύ ευρύτερη. Εκτός από την αναντιστοιχία στις αντιλήψεις, υπάρχει μια ειρωνεία: Καμία πλευρά δεν θέλει στην πραγματικότητα έναν ευρύτερο πόλεμο. Ο Τραμπ δεν θέλει έναν πόλεμο που θα κλιμακώνεται, θα μπορούσε να είναι δύσκολο να σταματήσει και θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τεράστιο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, όταν ήδη έχει να αντιμετωπίσει την κρίση τιμών σε αυτή τη χώρα. Αλλά οι Ιρανοί, παρά την κομπορρημοσύνη τους, γνωρίζουν ότι είναι βαθιά ευάλωτοι με ελάχιστη ή καθόλου αεράμυνα, και με τον κίνδυνο οι δυνάμεις τους, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, και των μηχανισμών ελέγχου της κοινής γνώμης, να αποδυναμωθούν δραματικά από έναν πόλεμο που θα κλιμακώνεται. Με έναν λαό που γνωρίζουν ότι είναι εξαιρετικά θυμωμένος, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποδυναμωθεί περαιτέρω το καθεστώς. Έτσι, κανένας από τους δύο μπορεί να μην θέλει έναν ευρύτερο πόλεμο με κλιμάκωση που μπορεί να αποκτήσει τη δική του ζωή, αλλά έκαστος ερμηνεύει τον άλλον ως πρόθυμο να υπαναχωρήσει στις κόκκινες γραμμές του, πιστεύει ότι είναι μεγάλο το κόστος να υποχωρήσει, και ουσιαστικά παίζεται ένα παιχνίδι ποιος θα κάνει πρώτος την «κότα», υπαναχωρώντας στις θέσεις του άλλου.

«Μπορεί να βρεθούμε σε έναν κύκλο αντιποίνων και αντεπιθέσεων»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΕΙ ΤΑΚΕΪ



Ο Ρέι Τακέι είναι ανώτερος συνεργάτης για θέματα Μέσης Ανατολής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (CFR).

Η κυβέρνηση Τραμπ εισήλθε καθυστερημένα στον πόλεμο του Ιουνίου. Μόλις το Ισραήλ άρχισε να κυριαρχεί στον ορίζοντα του Ιράν και να επιτίθεται στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και να σκοτώνει δεκάδες στρατηγούς του με σχετική ατιμωρησία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπήκε σιγά σιγά στη σύγκρουση. Αρχικά, καυχήθηκε ότι η ισραηλινή επιτυχία προκλήθηκε από αμερικανικά όπλα και στη συνέχεια εντάχθηκε στον πόλεμο και ανέλαβε την ευθύνη για το αποτέλεσμά του. Υποσχέθηκε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε εξαλειφθεί.



Και μετά ήρθε η Αμερικανική απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από το παλάτι του στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ, ο οποίος απολαμβάνει επιδείξεις ισχύος, φαίνεται να απολαμβάνει τους βομβαρδισμούς των ανυπάκουων αντιπάλων, εφόσον δεν υπάρχει κόστος. Η απαίτηση του Τραμπ είναι το Ιράν να δηλώσει ότι δεν θα εμπλουτίσει ποτέ ουράνιο εντός της χώρας. Εν μέσω όλων των στρατιωτικών αναπτύξεων στον Περσικό Κόλπο, το γεγονός που παραβλέπεται είναι ότι ο μηδενικός εμπλουτισμός είναι η πρακτική κατάσταση του Ιράν σήμερα. Οι βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις παραμένουν κάτω από τα ερείπια και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το Ιράν εμπλουτίζει κρυφά ουράνιο οπουδήποτε. Στην ουσία, ο Τραμπ προτείνει να βομβαρδίσει το Ιράν για να αποσπάσει μια δήλωση από ένα καθεστώς που αυτός και πολλοί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επιμένουν εδώ και καιρό ότι δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο.



Οι πόλεμοι έχουν τη δική τους δυναμική που είναι αδύνατο να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Όπως προειδοποίησε τον τότε πρόεδρο Λίντον Τζόνσον ο Τζόρτζ Μπολ, διπλωμάτης της εποχής του Βιετνάμ, «Μόλις βρεθούμε στην πλάτη της τίγρης, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα επιλέξουμε το μέρος για να αφιππεύσουμε». Η Αμερική μπορεί να βομβαρδίσει το Ιράν και μπορεί να τη γλιτώσει. Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αδύναμη, η άμυνά της κατεστραμμένη, και ο πληθυσμός της ανήσυχος. Αλλά οι μουλάδες μπορεί να προβούν σε αντίποινα και, στη διαδικασία, μπορεί να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες, επιβάλλοντας έτσι περισσότερους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Μπορεί ακόμη να βρεθούμε σε έναν κύκλο αντιποίνων και αντεπιθέσεων, ή για να το πούμε διαφορετικά, στην πλάτη της τίγρης.

Σπάνια μια στρατιωτική επιχείρηση στερείται συνεκτικών στρατηγικών στόχων ή μιας συνοπτικής εξήγησης, όπως η προοπτική επίθεση κατά του Ιράν. Σε μια άλλη εποχή, το Κογκρέσο θα απαιτούσε εξηγήσεις από την κυβέρνηση και κάποια μορφή λογοδοσίας. Ο αμερικανικός λαός δεν πρέπει να απαιτήσει τίποτα λιγότερο.

«Οι Ιρανοί ηγέτες θα προτιμούσαν τελικά τη σύναψη συμφωνιών από έναν ευρύτερο πόλεμο»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΑΣ ΑΖΙΖΙ



Ο Αράς Αζίζι είναι αρθρογράφος στο The Atlantic και συγγραφέας του βιβλίου What Iranians Want: Women, Life, Freedom.



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είχε συμπεράνει από τον Πόλεμο των 12 Ημερών ότι η αποφασιστική στρατιωτική δράση μπορεί να φέρει ένα γρήγορο τέλος σε μια σύγκρουση και ότι, αντιμέτωπος με την συντριπτική αμερικανική στρατιωτική ισχύ, υπάρχουν λίγα που μπορεί να κάνει το Ιράν. Όπως συμβαίνει συχνά, η υπερβολική αλαζονεία μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή, υπό ορισμένες συνθήκες, οι Ιρανοί μπορεί να καταλήξουν να διευρύνουν τη σύγκρουση, γνωρίζοντας πολύ καλά την αποστροφή του Τραμπ σε αυτό το σενάριο. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να χτυπήσουν το Ισραήλ, υποδομές σε κόμβους όπως το Ντουμπάι και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, προκαλώντας σημαντική αστάθεια. Το Ιράν θα υποστεί σοβαρές συνέπειες αν επιλέξει αυτό το μονοπάτι, αλλά οι Ιρανοί στρατιωτικοί ηγέτες που θα μπορούσαν να ηγηθούν μιας τέτοιας εκστρατείας μπορεί ακόμη να ελπίζουν εύλογα ότι θα βρεθούν σε καλύτερη θέση στο τέλος της. Θα μπορούσαν ακόμη και να το χρησιμοποιήσουν αυτό για να χαράξουν το δικό τους δρόμο προς την εξουσία.



Πέρυσι, είπα ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα προτιμούσαν τελικά τη σύναψη συμφωνιών από έναν ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή. Εξακολουθώ να πιστεύω το ίδιο. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ορισμένα στοιχεία στο Ιράν θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για μια νέα συμφωνία με τις ΗΠΑ και ίσως ακόμη και να επιφέρουν έναν μετασχηματισμό καθεστώτος τύπου Βενεζουέλας στη χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι μιας διευρυμένης σύγκρουσης, ακόμη και αν καμία πλευρά δεν το θέλει πραγματικά.

«Η πλειονότητα των Αμερικανών αντιτίθεται σε μια στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΜΠΙΝ ΡΑΪΤ



Ο Ρόμπιν Ράιτ είναι αναλυτής εξωτερικών υποθέσεων που έχει γράψει πολλά βιβλία για τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Rock the Casbah: Rage and Rebellion Across the Islamic World.

Πολλά από αυτά που γράψαμε όλοι μας πέρυσι μπορεί να είναι ακόμη πιο αληθινά σήμερα. Δυστυχώς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είτε δεν κατανοεί την αυξανόμενη εγχώρια και διεθνή αντίθεση σε έναν πόλεμο με το Ιράν, είτε κάνει εύκολες υποθέσεις για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί στη συνέχεια. Πριν από τον Πόλεμο των 12 Ημερών πέρυσι, ο Τραμπ ζήτησε «άνευ όρων παράδοση». Αυτή τη φορά, στις 13 Φεβρουαρίου, είπε ότι μια αλλαγή στην εξουσία «θα ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί» στο Ιράν. Ενώ η θεοκρατία σαφώς δεν είναι πλέον βιώσιμη μακροπρόθεσμα, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη παρουσιάσει ούτε ένα ξεκάθαρο επιχείρημα σχετικά με το ποιος ή τι μπορεί να ακολουθήσει. Οι προηγούμενες τέσσερις κυβερνήσεις έκαναν ιστορικά λάθη – που κόστισαν χιλιάδες αμερικανικές ζωές και τρισεκατομμύρια από το εθνικό ταμείο - στους υπολογισμούς τους για το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Αν το μόνο που θέλει ο Τραμπ είναι μια νέα πυρηνική συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι η σημερινή κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία. Και μετά τι;



Εγώ, προσωπικά, παραμένω σε σύγχυση. Άλλοι φαίνονται επίσης μπερδεμένοι. Η πλειοψηφία των Αμερικανών αντιτίθεται σε μια στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν υπό τις παρούσες συνθήκες, σύμφωνα με δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα. Δεκάδες μέλη του Κογκρέσου, και από τα δύο κόμματα, έχουν προειδοποιήσει δημόσια τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει την εξουσιοδότηση να εμπλακεί σε έναν νέο πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Μεγάλο μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών παικτών στη Μέση Ανατολή, είναι επίσης επιφυλακτικό. Η Βρετανία, η οποία συμμετείχε στους πολέμους των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, αρνείται να επιτρέψει στα πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές της βάσεις για αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.



Έμμεσα ή άμεσα, η Ουάσιγκτον υποστήριξε τα κινήματα της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των αραβικών εξεγέρσεων που ξεκίνησαν το 2011. Οι αυταρχικοί ηγέτες στην Τυνησία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Υεμένη - οι οποίοι είχαν συλλογικά κυβερνήσει για 123 χρόνια - εκδιώχθηκαν. Υπάρχουν και κάποια μαθήματα εδώ. Μερικοί από τους ηγέτες που εκλέχθηκαν δημοκρατικά στην Τυνησία βρίσκονται τώρα στη φυλακή. Η τρέχουσα αιγυπτιακή κυβέρνηση είναι πιο βάναυση από αυτήν που εκδιώχθηκε το 2011. Η Λιβύη είναι απελπιστικά διαιρεμένη μεταξύ δύο αντίπαλων κυβερνήσεων. Και η καημένη Υεμένη: Οι αυταρχικοί ηγέτες σε αυτές τις χώρες δεν άξιζαν να κρατηθούν στην εξουσία. Οι διαδηλωτές σε αυτές τις χώρες και στο Ιράν σήμερα, που αντιμετωπίζουν τέτοια βαναυσότητα, μας έχουν εμπνεύσει όλους. Η Μέση Ανατολή είναι σταθερά η πιο ασταθής περιοχή στον κόσμο εδώ και 78 χρόνια. Περισσότερο από ποτέ, όλα τα κλιμάκια εξουσίας στην Ουάσινγκτον πρέπει να είναι προσεκτικά ώστε να μην χαλάσουν ό,τι επιλέξουν να κάνουν στη συνέχεια.

«Ο Τραμπ είναι πιο σίγουρος για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν αυτή τη φορά»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝ ΜΠΡΕΜΕΡ

Ο Ίαν Μπρέμερ είναι πρόεδρος και ιδρυτής του Eurasia Group.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι πιο σίγουρος για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν αυτή τη φορά - τόσο λόγω της εμπειρίας του στο τέλος της πρώτης του θητείας (μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί) και του περσινού Πολέμου των 12 Ημερών, όσο και δεδομένης της επιτυχίας της στρατιωτικής του επιχείρησης στη Βενεζουέλα τον περασμένο μήνα.



Βλέπω τους κινδύνους περιορισμένης δράσης ως συγκριτικά χαμηλούς, καθώς το Ισραήλ έχει εδραιώσει την κυριαρχία της κλιμάκωσης στην περιοχή (εναντίον των πληρεξουσίων του Ιράν) και το καθεστώς δεν βρίσκεται υπό άμεση απειλή στο εσωτερικό του περιβάλλον. Αλλά μια ευρύτερη απειλή καρατόμησης των ηγετών είναι ένα άλλο ζήτημα, και εκεί θα μπορούσα να δω επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, και τη διακοπή της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ (με σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου) ως πιο πιθανές.



Για όλους αυτούς τους λόγους, μια πιο περιορισμένη σειρά επιθέσεων, τουλάχιστον στην αρχή, μου φαίνεται η πιο πιθανή επιλογή αυτή τη στιγμή. Ναι, το Ιράν δεν έχει προσφέρει πολλά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην το δοκιμάσουμε, αφού έχει εκ νέου περιορίσει τις πυρηνικές του δυνατότητες και τη χωρητικότητα των βαλλιστικών πυραύλων (θέματα για τα οποία δεν είναι ακόμη διατεθειμένο να διαπραγματευτεί).

