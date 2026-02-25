Επίθεση των σουδανών παραστρατιωτικών εναντίον πόλης στο Νταρφούρ, οχυρό πρώην οπλαρχηγού τους, στοίχισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων και ξερίζωσε εκατοντάδες, ανέφεραν χθες Τρίτη πηγές στην περιοχή και τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με δυο αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, στην έφοδο, που εξαπολύθηκε προχθές Δευτέρα στη Μουσταρίχα, στο Βόρειο Νταρφούρ, σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι. Πρόκειται για το προπύργιο του Μούσα Χιλάλ, άλλοτε οπλαρχηγού των Τζαντζαουίντ, αραβικών παραστρατιωτικών ομάδων που μετενσαρκώθηκαν στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο Μούσα Χιλάλ, αρχηγός φυλής, έμενε για καιρό στο περιθώριο του πολέμου ανάμεσα στις ΔΤΥ και τον τακτικό στρατό, που ρημάζει το Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023. Πρόσφατα όμως τάχθηκε με τον στρατό.

Δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ΔΤΥ ανέφεραν ότι οι μαχητές τους κατέλαβαν εξ εφόδου την πόλη προχθές, την επομένη της ανακοίνωσης της φυλής Χιλάλ ότι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έβαλαν στο στόχαστρο το σπίτι του αρχηγού τους.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 2.700 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στη Μουσταρίχα προχθές Δευτέρα και χθες Τρίτη εξαιτίας της «ανασφάλειας» που επικρατεί.

Ιατρική πηγή σε νοσοκομείο στην Καμπκαμπίγια, δυτικότερα, είπε στο AFP ότι έφθασαν εκεί «39 τραυματίες», όλοι χτυπημένοι «από σφαίρες ή θραύσματα οβίδων».

Η πελώρια περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, ελέγχεται σχεδόν ολόκληρη πλέον σήμερα από τους παραστρατιωτικούς—αυτοί οι τελευταίοι κατηγορήθηκαν πρόσφατα από αποστολή έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για γενοκτονία μη αραβικών φυλών.

«Είδα 28 πτώματα καθώς φεύγαμε από τη Μουσταρίχα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμεντ Γιούσεφ, κάτοικος.

Συντοπίτης του μίλησε για σφοδρή επίθεση, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε πυροβολικό, καθώς υπερασπιζόταν την πόλη.

«Αναδιπλωθήκαμε για να σώσουμε τη ζωή μας, αφού 28 δικοί μας σκοτώθηκαν», εξήγησε στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αφού τις εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος Όμαρ ελ Μπασίρ για να συντρίψουν αντάρτικα κινήματα φυλών του Νταρφούρ, οι δυνάμεις των Τζαντζαουίντ υπολογίζεται ότι μακέλεψαν κάπου 300.000 ανθρώπους τα χρόνια του 2000.

Στον Μούσα Χιλάλ είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τον ΟΗΕ για φρικαλεότητες στην αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν.

Οι Τζαντζαουίντ, που ξαναβαφτίστηκαν ΔΤΥ το 2013, διοικούνται έκτοτε από τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Ο στρατηγός Ντάγκλο και ο Μούσα Χιλάλ ανήκουν σε διαφορετικές φυλές της ίδιας αραβικής εθνότητας, των Ριζεϊγκάτ, της βάσης από την οποία αντλούν μαχητές οι ΔΤΥ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε την 15η Απριλίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, προκαλώντας αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

