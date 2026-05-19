Ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι δύο έφηβοι που σκότωσαν τρεις ανθρώπους σε τζαμί του Σαν Ντιέγκο γνωρίστηκαν μέσω διαδικτύου και μοιράζονταν «ευρεία απέχθεια» απέναντι σε διαφορετικές θρησκείες και φυλές.

Ο Μαρκ Ρέμιλι από το FBI δήλωσε ότι οι αρχές εντόπισαν γραπτά κείμενα των υπόπτων που περιείχαν εκφράσεις μίσους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 30 πυροβόλα όπλα και μία βαλλίστρα από δύο κατοικίες που συνδέονται με την υπόθεση. Οι ερευνητές προσπαθούν ακόμη να διαπιστώσουν αν οι δράστες σχεδίαζαν και άλλες επιθέσεις.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 18 Μαΐου στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο στεγάζει και σχολείο. Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 17 και 18 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα κοντά στο σημείο, αφού αυτοκτόνησαν.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ, η υπόθεση ερευνάται ως έγκλημα μίσους. Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά επιθέσεων σε χώρους λατρείας στις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενων απειλών και εγκλημάτων μίσους κατά μουσουλμανικών και εβραϊκών κοινοτήτων μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η μητέρα του ενός υπόπτου είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Η αστυνομική κινητοποίηση ξεκίνησε λίγες ώρες πριν από την επίθεση, όταν η μητέρα ενός από τους εφήβους ανέφερε ότι ο γιος της ήταν αυτοκτονικός, είχε φύγει από το σπίτι και είχε πάρει μαζί του όπλα και το αυτοκίνητο της οικογένειας.

Οι αρχές εντόπισαν αργότερα ότι ο νεαρός φορούσε στρατιωτική παραλλαγή και συνοδευόταν από φίλο του, γεγονός που αύξησε την ανησυχία των αστυνομικών.

Ο φρουρός ασφαλείας προσπάθησε να αποτρέψει μεγαλύτερη τραγωδία

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο φρουρός ασφαλείας του τεμένους, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία «έπαιξε καθοριστικό ρόλο» ώστε η επίθεση να μην εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή.

Φίλος της οικογένειας τον αναγνώρισε ως τον Αμίν Αμπντουλάχ, ο οποίος εργαζόταν στο τζαμί για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, το ισλαμικό κέντρο χαρακτήρισε τον Αμπντουλάχ «γενναίο άνθρωπο που θυσιάστηκε για την ασφάλεια των άλλων».



