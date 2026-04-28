Τέσσερις νεκροί στον Λίβανο εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

Λίβανος

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, πριν από δέκα ημέρες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) βασισμένη στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Σχετικά Άρθρα
