Στη Ρωσία ο Αραγτσί για συνομιλίες με τον Πούτιν - «Ελάτε ή τηλεφωνήστε μας» λέει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρίσκεται στη Ρωσία για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς και αξιωματούχους, καθώς η Τεχεράνη εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Κατά την άφιξή του, ο Αραγτσί δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι ταξίδεψε στη Ρωσία «με στόχο τη συνέχιση των στενών διαβουλεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας σχετικά με περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».

Ανέφερε ότι η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο αργότερα μέσα στην ημέρα «θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να συζητήσουν τις εξελίξεις στον πόλεμο και να εξετάσουν την τελευταία κατάσταση».

«Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι διαβουλεύσεις και ο συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών σε αυτό το θέμα θα έχουν ιδιαίτερη σημασία», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επίσης ανέφερε πως οι ηγέτες του Ιράν «μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας τηλεφωνήσουν» αν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες, μια μέρα μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης των απεσταλμένων του στο Ισλαμαμπάντ, για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τον νότιο Λίβανο παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, την Κυριακή.

