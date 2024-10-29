Λίβανος: Τα ισραηλινά τανκς πιο βαθιά από ποτέ στον νότιο Λίβανο

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου αναφέρουν ότι ισραηλινά τανκς μπήκαν στα περίχωρα του οικισμού Κιάμ, κάτι που πιστεύεται ότι είναι η βαθύτερη εισβολή στον νότιο Λίβανο στη χερσαία επίθεση κατά της Χεζμπολάχ που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα.



Το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) ανέφερε την είσοδο «μεγάλου αριθμού αρμάτων μάχης που ανήκουν στον ισραηλινό στρατό κατοχής» στα ανατολικά προάστια του Κιάμ, περίπου έξι χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.



Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης για ορισμένα χωριά στο νότιο Λίβανο, ανέφερε το NNA. Αυτά είναι: Tayr Harfa, al-Jabin, al-Qasr al-Ahmar, Jabal al-Batm, Zebqin, Sheheen, al-Himyari, al-Kharib, Ansar, Mataria al-Shomr, Adloun, Majdal Zun, Shama, Abu Shash , al-Naqoura και Alma al-Shaa.

Οι IDF τόνισαν την Τρίτη ότι οι στρατιωτικοί στόχοι στον Λίβανο έχουν σχεδόν επιτευχθεί, και ότι η κυβέρνηση μπορεί να αναλάβει πλέον διπλωματικές πρωτοβουλίες για την κατάπαυση του πυρός μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης.



Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στo ενημερωτικό σάιτ Ynet ότι υπάρχει πρόοδος σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.



Οι πηγές των IDF αναφέρουν ότι η συμφωνία, υπό συζήτηση με διεθνείς διαμεσολαβητές, θα έχει μια «περίοδο προσαρμογής» 60 ημερών κατά την οποία οι πλευρές θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, και θα εργαστούν για την εφαρμογή της απόφασης 1701 του ΟΗΕ, η οποία τερμάτισε τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου το 2006.



Η συμφωνία θα επιβάλλει το ψήφισμα, με τη Χεζμπολάχ να μην έχει παρουσία κοντά στα σύνορα.



Θα περιλαμβάνει επίσης ένα διεθνές σύστημα εποπτείας για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση αναφορών παραβιάσεων. Το Ισραήλ θα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει στρατιωτική δράση εάν ο λιβανικός στρατός ή οι δυνάμεις του ΟΗΕ αποτύχουν να αντιμετωπίσουν παραβιάσεις της συμφωνίας.



Τέλος, η συμφωνία θα επιδιώκει να αποτρέψει τον επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ, απαγορεύοντας την είσοδο διαφόρων όπλων στον Λίβανο.

Στο μεταξύ, προχθές, Κυριακή, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσώπους του Ισραήλ και του Κατάρ, ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς πρότεινε συμφωνία για εκεχειρία στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόταση του προβλέπει κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για 28 ημέρες, την απελευθέρωση τουλάχιστον οκτώ ομήρων — γυναικών ή ανδρών άνω των 50— που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στον θύλακα και παράλληλα δεκάδων Παλαιστινίων που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο οποίος επικαλέστηκε τρεις πηγές του προσκείμενες στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται η επόμενη κίνηση της Τεχεράνης. «Ο άνθρωπος που λαμβάνει όλες τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, δεν θέλησε να πάρει ούτε μία». Με αυτά τα λόγια ο βρετανικός The Economist επιλέγει να σχολιάσει την πρώτη επίσημη τοποθέτηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ για την από καιρό αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

