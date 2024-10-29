Προχθές, Κυριακή, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσώπους του Ισραήλ και του Κατάρ, ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς πρότεινε συμφωνία για εκεχειρία στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόταση του προβλέπει κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για 28 ημέρες, την απελευθέρωση τουλάχιστον οκτώ ομήρων — γυναικών ή ανδρών άνω των 50— που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στον θύλακα και παράλληλα δεκάδων Παλαιστινίων που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο οποίος επικαλέστηκε τρεις πηγές του προσκείμενες στην ισραηλινή κυβέρνηση.

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο», επέμεινε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χθες.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής κατασκοπείας, ο Δαυίδ Μπαρνέα, συναντήθηκε με τον διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, για να συζητηθεί το «νέο πλαίσιο», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου, που διαβεβαίωσαν πως οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες ανάμεσα στους μεσολαβητές και τη Χαμάς».

Την προηγουμένη, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, η χώρα του οποίου συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές, πρότεινε διήμερη κατάπαυση του πυρός, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανταλλαχτούν τέσσερις ισραηλινοί όμηροι με παλαιστίνιους κρατούμενους σε φυλακές του Ισραήλ.

Η κατάπαυση του πυρός θα ακολουθηθεί σε λιγότερες από «δέκα ημέρες» από διαπραγματεύσεις για «πλήρη εκεχειρία και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο κ. Νετανιάχου «δεν έχει λάβει» την πρόταση αυτή και «αν υποβαλλόταν τέτοια πρόταση ο πρωθυπουργός θα την αποδεχόταν αμέσως», διαβεβαίωσε χθες βράδυ εκπρόσωπός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.